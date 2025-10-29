Якщо відстрочка автоматично не поновлюється, або якщо з’явилися підстави для отримання відстрочки, з 1 листопада треба звератися у ЦНАП з пакетом документів.

В Міністерстві цифрової трансформації України повідомили, які зміни набувають чинності з 1 листопада для отримання військовозобов’язаними відстрочки.

Про це заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль повідомила в етері марафону "Єдині новини". Вона розповіла, що з 1 листопада запрацює нова система оформлення відстрочок від мобілізації.

"У першу чергу, це стосується тих військовозобов’язаних, які, наприклад, не змогли отримати автоматичне поновлення відстрочки, оскільки відстрочка автоматично поновиться лише у тих випадках, коли є наявна інформація в державних реєстрах", - повідомила Коваль.

Чиновниця додала, що в Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП) можна буде продовжити відстрочку, якщо для цього будуть підстави, або якщо раніше не було відстрочки, але, для прикладу, народилася третя дитина, щоб надати відповідну інформацію та отримати відстрочку.

Необхідні документи відповідно до різних типів відстрочки треба надавати адміністратору ЦНАП, який збирає ці документи, направляє їх на розгляд комісії, і після рішення військовозобов’язаний вже зможе побачити свою відстрочку в "Резерв+" або на порталі "Дія" можна отримати електронний військово-обліковий документ або безпосередньо в ЦНАП" - відзначила Коваль.

Вона зазначила, що ЦНАП – це лише місце прийому заяви на відстрочку, а рішення приймає Територіальний центр комплектування.

Водночас, вона пояснила, що робити військовозобов’язаним, якщо ТЦК вже їх направило в ЦНАП до 1 листопада.

Коваль зауважила, що вже є випадки, що у деяких регіонах ТЦК зупинили прийом заяв та направляють всіх в ЦНАПи. "Це є неправомірним, оскільки постанова про те, що можна буде подати заяву на відстрочку через ЦНАП набирає чинності з 1 листопада. А тому ЦНАПи наразі не мають ні доступу, ні відповідного функціоналу для опрацювання цих заявок і прийняття документів. Тому, до 1 листопада є діючий механізм через ТЦК", - сказала Коваль.

При цьому, вона радить військовозобов’язаним повідомляти в Мінцифри про випадки, якщо ЦНАПи відмовлятимуть у прийомі документів. За словами чиновниці, міністерство буде оперативно на це реагувати.

Водночас, за її словами, для 80% військовозобов’язаних, які мають право на відстрочку, поновлення відбудеться автоматично.

В Мінцифри уточнили, що 1 листопада подати заяву про відстрочку можна буде лише в тих ЦНАПах, які працюють у суботу. Тому військовозобов’язаним радять обов’язково перевіряти графік роботи свого ЦНАПу, перш ніж вирушати на прийом.

Як оформити відстрочку ЦНАПі

Як повідомляв УНІАН, з 1 листопада не обовʼязково звертатися до ТЦК для отримання відстрочки.

Онлайн-подання на 9 основних відстрочок, які покривають 80% всіх заяв про відстрочки, доступне в "Резерв+". А офлайн-офісом для приймання документів на відстрочку у паперовому вигляді з 1 листопада визначені ЦНАПи.

