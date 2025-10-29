Диктатор каже, що "не проти пустити ЗМІ, в тому числі українські й іноземні, в зону оточення противника".

Російський диктатор Володимир Путін заявив, нібито ЗСУ потрапили в оточення у Куп'янську на Харківщині і в Покровську на Донеччині. Низку його заяв цитують російські ЗМІ.

За його словами, "ситуація в зоні "СВО" складається сприятливо для Росії", а "в Куп'янську і Красноармійську (так росіяни називають Покровськ, - ред.) противник заблокований і перебуває в оточенні". Він додав, що російська армія начебто "не проти пустити ЗМІ, в тому числі українські й іноземні, в зону оточення противника".

"Нас турбує тільки одне: щоб з українського боку не було якихось провокацій. Ми готові припинити бойові дії на певний час, на кілька годин - на дві, на три, на шість годин для того, щоб група журналістів могла зайти, подивитися, що там відбувається, поговорити з українськими військовослужбовцями і вийти", - сказав Путін.

Відео дня

Крім того, він повідомив, що ядерні технології, використані у російській крилатій ракеті "Буревісник", будуть застосовані "в місячній програмі". За його словами, Росія зможе використати ці технології і в народному господарстві.

Диктатор додав, що міжконтинентальна балістична ракета "Сармат" скоро стане на бойове чергування.

Ситуація в Покровську

Як повідомляв раніше УНІАН, російські окупанти закріплюються в Покровську. ЗСУ зазвичай використовують дрони для відбиття атак, але через туман і дощі виявити противника стало складніше. Ситуація навколо Покровська показує, наскільки висока ціна просування лінії фронту навіть на кілька метрів.

На думку військового оглядача Дениса Поповича, вперше є ризик втрати Покровська, хоч і реального оточення міста наразі немає. Він сказав, що в останні тижні "ситуація там почала йти по поганому дуже сценарію", адже, попри постійну боротьбу Сил оборони, кількість піхотних груп РФ у Покровську збільшується.

7 корпус швидкого реагування ДШВ ЗСУ повідомляв, що Росія стягнула 11 тисяч окупантів для оточення Покровська. У підрозділі зауважили, що загалом у смузі їх відповідальності ворог накопичив близько 27 тис осіб, близько 100 танків, до 260 бойових броньованих машин та до 160 гармат та мінометів.

Вас також можуть зацікавити новини: