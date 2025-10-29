Найгірше почуваються ті, хто не знають мови, живуть у гуртожитку і не мають поруч партнера.

Українські біженці в Німеччині не дуже задоволені своїм життям у цій країні. Про це пише DW із посиланням на соціологічне опитування Федерального інституту демографічних досліджень.

Зазначається, що рівень задоволеності життям серед українців в Німеччині становить 6,3 бали за 10-бальною шкалою. Мігранти з інших країн Східної Європи, які проживають в Німеччині, в середньому задоволені життям на 7,2 бали.

Автори дослідження зазначають, що мігранти з інших країн в середньому довше живуть в Німеччині, ніж українці, і до того ж у більшості з них немає такого важкого досвіду, пов'язаного з війною та вимушеною втечею з рідної країни, як у наших громадян.

Також дослідники зауважують, що поступово рівень задоволеності життям серед українців у Німеччині зростає. "Підвищення рівня задоволення життям може бути пов'язане з різними факторами, наприклад, вивченням німецької мови, що дозволяє розширити участь у суспільному житті, переїздом з гуртожитку до приватного житла або початком працевлаштування", - вважають автори опитування.

Дослідники також виявили, що менший рівень задоволеності життям мають біженці старшого віку. Крім того, українські чоловіки почуваються в Німеччині трохи більш задоволеними життям, ніж жінки.

За словами соціологів, рівень задоволеності життям особливо низький серед тих українців, які приїхали до Німеччини без партнера або не мають його взагалі. В середньому більш задоволені життям ті, хто мають малолітніх дітей, хто добре розмовляє німецькою, хто не живе у наданому владою гуртожитку.

Як писав УНІАН, в Європі зростає невдоволення через нову хвилю українських біженців – чоловіків 18-22 років, яким дозволили виїзд з України наприкінці серпня. Європейські ультраправі вже взяли цю тему собі на озброєння.

Також ми розповідали, що після війни і остаточного відкриття кордонів з України може виїхати певна кількість чоловіків. Йдеться в першу чергу про тих, чиї дружини добре облаштувалися в Європі, тож сім’ї возєднаються вже там, а не тут. Натомість великої хвилі виїзду жінок після війни демографи не очікують.

