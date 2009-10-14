Тігіпко: уряд має зняти корупційне навантаження з будівельної галузі

Претендент на пост Президента України Сергій ТІГІПКО вважає, що уряд повинен зняти корупційне навантаження з будівельної галузі.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі С.ТІГІПКА щодо повідомлення Держкомстату про падіння обсягів будівельних робіт на 52,4% за перші 9 місяців 2009 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

«Будівельна галузь з локомотива економіки перетворилася на її гальмо», - сказав він.

«Проблеми у сфері будівництва не можна виправдати бюджетними труднощами та світовою кризою. Негативні об’єктивні фактори багаторазово посилює жахлива корупція в системі держрегулювання будівництва, в процедурах землевідведення, – заявив С.ТІГІПКО. – Елементарне усунення «корупційного податку» з будівельників вже дало б потужний поштовх галузі».

«Заморожене реальне рефінансування банків, які видають іпотечні кредити, через що навіть здешевіле житло стало недоступним для громадян. Замість того щоб кидати гроші на затикання дірок, уряд повинен спрямовувати наявні ресурси в точки зростання, навести лад в дозвільній системі та обмежити чиновницьке свавілля», – сказав С.ТІГІПКО.