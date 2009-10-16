Ключковський: новий закон про вибори Президента повертає країну в 2004 рік

Остання редакція закону про вибори Президента України фактично легалізує ті порушення, які відбувалися під час виборчого процесу у 2004 році. Про це заявив народний депутат від фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ на засіданні дискусійного клубу Міжрегіональної академії управління персоналом (МАУП).

Як передає кореспондент УНІАН, при цьому депутат підкреслив, що така точка зору відображає його особисту позицію.

За словами Ю.КЛЮЧКОВСЬКОГО, закон містить низку неконституційних змін, які суперечать засадам виборчого процесу. Одним з найгрубіших порушень стала норма про оскарження результатів. Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ вважає, що положення про припинення провадження у справі після сплину двох днів розгляду справи є безпрецедентним. «Такого не знає процесуальне законодавство будь-якої іншої країни», - зазначив депутат.

Підняття виборчої застави до 2,5 млн. грн. народний депутат розглядає як майновий ценз, який дозволяє балотуватися у президенти лише заможним людям.

«Повний перелік норм, що не відповідають Конституції, міститься в поданні народних депутатів. Очікую, що рішення Конституційного Суду з цього питання з’явиться ще до старту кампанії», - зауважив Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО 14 вересня звернувся до Конституційного Суду з конституційним поданням про відповідність Конституції України (конституційність) окремих положень закону «Про вибори Президента України» в редакції, прийнятій парламентом 21 серпня 2009 року після подолання вето глави держави.

У Конституційному Суді є ще одне подання з цього ж приводу, яке подали 48 народних депутатів.

Зміни до законодавства щодо виборів Президента України розглянула і Венеціанська комісія.

12 жовтня заступник глави Секретаріату Президента - Представник Президента у Конституційному Суді Марина СТАВНІЙЧУК направила до КС висновок Венеціанської комісії щодо змін до закону про вибори Президента України. За її словами, Венеціанська комісія, розглянувши зміни до закону про вибори Президента, зміни до Кримінально-Процесуального кодексу та зміни до Кримінального кодексу в частині, які стосуються виборів Президента, винесла критичний висновок, зауваживши, що ці зміни відкидають на крок назад законодавство України. Венеціанська комісія констатувала, що деякі з поправок не відповідають міжнародним стандартам. Венеціанська комісія звернула увагу на недоліки нових змін щодо реєстрації спостерігачів, виборців, щодо процедури висунення та реєстрації кандидатів; щодо використання ЗМІ; щодо положень, які стосуються громадського спостереження за виборами; принципів формування виборчих комісій, а також способів оскарження дій як у ході виборчої кампанії, так і підсумків голосування.

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