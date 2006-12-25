Порошенко бачить, як хтось з коаліції накладає лапу на державні банки

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів і банківської діяльності, член фракції «Наша Україна» Петро ПОРОШЕНКО заявляє про ризик дестабілізації банківської системи.

Про це він сказав, коментуючи ухвалення Верховною Радою змін до Закону “Про банки і банківську діяльність”, повідомляє прес-служба “Нашої України”.

“Мені неприємно, що знову хтось намагається силою проводити через парламент абсолютно лобістські зміни, намагаючись дестабілізувати банківську систему”, – заявив, зокрема, П.ПОРОШЕНКО. “Все це витікає лише з одного – комусь дуже хочеться забрати ресурси державних банків і спрямувати їх на кредитування лобістських проектів когось із членів коаліції, наближених до уряду”, – сказав він.

“На перший погляд, мова йде виключно про управління державними банками (Ощадбанком і Укрексімбанком), однак насправді йдеться про дестабілізацію всієї банківської системи і контроль над ресурсами державних банків, в тому числі і над ресурсами українських вкладників, – наголосив П.ПОРОШЕНКО. – Обсяг цих ресурсів можна собі уявити – наприклад, відділення Ощадбанку є в кожному селі і дуже часто люди не мають йому альтернативи. Крім того, існує соціальна проблема Ощадбанку, яку потрібно вирішувати, – це компенсація заощаджень громадян”.

Якщо такі зміни до Закону “Про банки і банківську діяльність” набудуть чинності, з’явиться реальна загроза падіння рейтингів цих двох банків, а отже, – загроза інтересам вкладників, попереджає народний депутат.

П.ПОРОШЕНКО відзначив, що в історії української банківської системи вже були подібні прецеденти, коли уряд в ручному режимі керував діяльністю банку “Україна”, і “за постановами уряду цей банк кредитував господарську діяльність урядових забаганок”. “Це закінчилося банкрутством найбільшого системного банку держави, – нагадав П.ПОРОШЕНКО. – Країна від цього втратила, адже приватизація “України” могла принести державі кошти, які можна порівнювати з коштами від приватизації “Криворіжсталі”.

“Переглядаючи повноваження Президента, зафіксовані у законодавстві, коаліція продовжує загострювати протистояння, – вважає народний депутат. – Сенс Наглядової ради полягав у тому, що Правління державних банків, які, безумовно, підпорядковані уряду, мали над собою контроль, що здійснювали представники, призначені порівну Президентом і парламентом. Якщо ж вступлять в силу зміни до Закону “Про банки і банківську діяльність”, саме існування Наглядової ради буде непотрібним”.

“Не думаю, що цього не розуміли наші партнери по опозиції, представники БЮТ, коли підтримували такі зміни, – відзначив П.ПОРОШЕНКО. – І це яскравий доказ існування відповідних домовленостей між БЮТ і “антикризовою” коаліцією. Є їхні балачки в сесійному залі і на телебаченні, а є дії, які, на жаль, свідчать про наявність цих домовленостей”.

“Я не схильний давати односторонні звинувачення лише на адресу БЮТ, тому що слід було сформувати єдиний координаційний центр опозиції – “Нашої України” і БЮТ, – аби не допустити прийняття таких змін, – зауважив народний депутат. – Отже, в цьому є вина і наша, і Блоку Юлії Тимошенко, а страждати будуть звичайні вкладники, бо такими змінами укріплюється, в тому числі фінансово, рух до тоталітаризму”.

П.ПОРОШЕНКО також висловив переконання, що на зміни до Закону “Про банки і банківську діяльність” буде накладено вето Президента. “Тим часом слід знайти порозуміння з БЮТ, щоб не лити воду на млин “антикризової коаліції”, – сказав П.ПОРОШЕНКО. – Адже Ощадбанк і Укрексімбанк, як звичайні комерційні банки, мають бути незалежними від уряду і інших джерел впливу”.