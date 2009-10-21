Литвин з Лондона коментує рішення парламенту

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН наголошує на необхідності виконання ухваленого парламентом закону про підвищення соціальних стандартів.

«Я переконаний, що тут немає чого коментувати, а потрібно виконувати цей закон. Адже всі одностайні у тому, що люди не можуть вижити, отримуючи мізерні зарплати і такі ж мізерні пенсії», - сказав В.ЛИТВИН у Лондоні, коментуючи журналістам прийнятий Верховною Радою закон про підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, повідомили УНІАН у прес-службі ВР.

Другим кроком, на думку спікера, має стати «предметна робота над бюджетом з урахуванням закладених параметрів і підходів щодо державних соціальних стандартів - прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати».

Разом з тим голова ВР пожалкував, що парламент не підтримав ініційовану ним постанову про недопущення порушень прав на працю та оплату праці в умовах фінансово-економічної кризи, якою, серед іншого, передбачалося вважати неприпустимим порушення прав громадян на працю та оплату праці шляхом зупинення виробництва, скорочення чисельності працівників підприємств, зменшення розмірів оплати праці таких працівників, примушення їх до оформлення відпусток без збереження зарплати.

«Мене непокоїть, розчаровує та обурює те, що Верховна Рада сьогодні не спромоглася прийняти ще один документ, який лежить у політико-правовій площині і теж стосується соціального захисту громадян, а саме: гарантування визначеного Конституцією України права кожної людини на роботу та оплату праці», - сказав він.

Прийняття цього документу, за словами В.ЛИТВИНА, заблокували «депутатські фракції, які стоять на службі в українських олігархів». «Звісно, тут свою роль зіграли ті, хто володіє всім в Україні. Вони не хочуть виконувати зобов`язання, які брали на себе під час приватизації підприємств», - заявив В.ЛИТВИН, висловивши переконання, що «великий бізнес повинен бути соціально відповідальним».

Голова Верховної Ради України переконаний, що ухвалення парламентом у цілому закону про внесення змін до Конституції України (щодо гарантії недоторканності для окремих посадових осіб) відновить довіру народу до влади.

«Я впевнений у головному і визначальному: Верховна Рада має скасувати особливий статус, яким послуговуються сім тисяч людей в Україні... Переконаний - це правильний крок. Це був морально-політичний вибір, на який була приречена піти Верховна Рада, - підкреслив керівник парламенту. - Більшою мірою я тут бачу на першому місці моральний аспект, а на другому - політичний з урахуванням початку президентської кампанії».

«Цілком очевидно, що Конституційний Суд дасть позитивний висновок. Головне - щоб Верховній Раді вистачило політичної відповідальності прийняти це рішення остаточно, щоб воно не було відволікаючим передвиборчим маневром», - сказав керівник парламенту, додавши, що «сьогодні в країні немає жодної людини, яка б виступала за збереження статусу недоторканності для всіх представників правлячого класу».

У цьому контексті В.ЛИТВИН назвав «однозначною» необхідність обмеження недоторканності високопосадовців. «Інакше не буде відновлена довіра народу до влади», - заявив він.