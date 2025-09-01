Зазначається, що виноград дешевшає п'ятий тиждень поспіль.

Ціни на овочі з "борщового набору" в Україні знизилися. Так, минулий тиждень відзначився зниженням відпускних цін на картоплю.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що вартість цього популярного овоча знизилася з 12-16 до 11-15 гривень за кілограм. При цьому подешевшала і морква - з 10-13 до 8-12 грн/кг.

Крім того, нижня цінова межа на огірок піднялася з 25 до 30 гривень, а верхня цінова межа перцю підскочила з 60 до 70 грн, а помідори продавалися дешевше, ніж попереднього тижня, - з 15-38 упали до 10-35 грн/кг.

Відео дня

Продовжили зростати ціни на цвітну капусту - нижня цінова межа піднялася з 28 до 40 грн, а на пекінську - з 25-65 до 35-70 грн/кг. Ціни на броколі також поповзли вгору - з 40-65 до 55-70 грн/кг.

Вартість цукрової кукурудзи опустилася нижче 10 гривень за качан.

У сегменті зелені подешевшав кріп зі 100-200 до 80-150 грн/кг, але зросли ціни на салат з 30-75 до 40-85 грн/кг.

У фруктовому сегменті ціни також змінилися різноспрямовано. Малина продовжує дешевшати - верхня цінова межа опустилася з 270 до 200 грн., а лохина подорожчала з 170-240 до 200-280 грн. При цьому ціни на нектарин знизилися з 70-100 до 60-95 грн/кг. Почав дорожчати кавун - верхня цінова межа піднялася з 18 до 22 грн, розширився діапазон цін на диню - цього тижня її продавали по 35-55 грн/кг, а тижнем раніше - 38-50 грн/кг. Ціни на виноград знижуються п'ятий тиждень поспіль - верхня цінова межа опустилася зі 150 до 130 гривень.

Урожай 2025 в Україні - прогноз

Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань земельної та аграрної політики Степан Чернявський повідомив, що різкі погодні коливання цього року негативно вплинуть на врожай, через що фермери зберуть менше овочів, фруктів і ягід.

За його словами, загалом в Україні прогнозується зниження на 11% врожаю овочів і плодово-ягідної продукції порівняно з цифрами 2024 року.

Вас також можуть зацікавити новини: