Тігіпко звинуватив Тимошенко у податкових репресіях

Претендент на пост Президента України Сергій ТІГІПКО вважає, що уряд застосовує проти підприємців податкові репресії, які матимуть зворотній результат.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, так він прокоментував опубліковані розпорядження Кабінету міністрів «Про затвердження Національного плану дій з покращення адміністрування податків» та «Про заходи з покращення адміністрування податку на додану вартість». Розпорядження вводять непередбачені податковим законодавством підстави для додаткових перевірок платників ПДВ і так звані «фактори ризику» - не передбачені законом додаткові підстави для дій податкових органів в частині адміністрування всіх видів податків.

«Репресії стосовно платників податків матимуть зворотний результат», - сказав С.ТІГІПКО.

«Усе це ні що інше як шантаж платників податків, - вважає С.ТІГІПКО. – Нескінченні перевірки, відмова в законному поверненні ПДВ – все це завдяки розпорядженню уряду стає вже офіційною практикою».

Він також нагадав, що Україна в рейтингу Всесвітнього банку за умовами ведення бізнесу отримала цієї осені 142-е місце зі 183-х. А за якістю податкової системи Україна посідає третє місце з кінця – 181-е.

«Країні потрібна прозора, проста, лояльна до економіки податкова система. Така податкова реформа не лише забезпечить зростання доходів бюджету, але й стимулюватиме економічне зростання і зменшить корупцію. А дії уряду позбавляють Україну шансів на швидкий вихід із кризи», – вважає С.ТІГІПКО.

Довідка УНІАН. 14 жовтня на засіданні Кабінету міністрів було прийнято Національний план поліпшення адміністрування податків.

За даними Управління у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабміну, план забезпечує удосконалення адміністрування податків, що дозволить підвищити рівень дотримання платниками податків податкових норм.

Згідно з планом, ДПА України та іншим центральним органам виконавчої влади доручається вжити заходи щодо удосконалення контрольно-перевірочної роботи органів державної податкової служби, посилення контролю за транскордонним ухиленням від оподаткування, удосконалення адміністрування податку на додану вартість, інтенсифікації процесу стягнення податкової заборгованості та поліпшення адміністрування податків, сплачених великими платниками податків.

Крім того, уряд прийняв розпорядження «Про заходи щодо покращення адміністрування податку на додану вартість». Реалізація цього рішення сприятиме покращенню адміністрування ПДВ та виконанню дохідної і видаткової частин держбюджету України.

Запропоновані розпорядженням норми також дозволять посилити профілактичні функції контролюючих органів щодо попередження та своєчасного викриття фактів ухилення від сплати ПДВ.