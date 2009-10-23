Перший зареєстрований ЦВК кандидат знає, як не стати частиною системи

Олег РЯБОКОНЬ, якого ЦВК сьогодні зареєструвала першим кандидатом на пост Президента України, бачить шлях до реальних змін в Україні “в самоорганізації громадян, які повинні взяти на себе відповідальність за власні долі і долю країни”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі депутата.

За словами О.РЯБОКОНЯ, «існуюча політико-економічна система повністю себе вичерпала і ось-ось звалиться. Її неможливо змінити «зверху», навіть якщо її «очолити». Той, хто знаходиться всередині системи, завжди змушений грати за її правилами. А правила системи спрямовані лише на її інтереси. Тому обіцянки швидких поліпшень, якими балують нас політики, у кращому випадку є результатом їх некомпетентності».

Шлях реальних змін, які пропонує О.РЯБОКОНЬ, полягає в самоорганізації громадян, які повинні взяти на себе відповідальність за власні долі і долю країни.

«Порядок в країні починається з порядку в під`їзді. Самоорганізація означає «проростання» нових інститутів влади природним шляхом і з тими повноваженнями, які їй добровільно делегують громадяни», - відзначив кандидат.

Роль Президента, на його думку, полягає в тому, щоб забезпечити мирний і законний характер цього процесу. Президент не стане частиною системи, тому, що спиратиметься на зростаюче громадянське суспільство, а воно, у свою чергу, отримає захист від глави держави. У цьому полягає новий порядок денний виборів, яку пропонує О.РЯБОКОНЬ.

Сьогодні Центральна виборча комісія першим зареєструвала юриста Олега РЯБОКОНЯ кандидатом на пост Президента України. За це рішення члени ЦВК проголосували одноголосно.

Водночас було зазначено, що у документах О.РЯБОКОНЯ, є помилки і неточності, які проте не заважають зареєструвати його кандидатом у президенти.

Як повідомляв УНІАН, О.РЯБОКОНЬ подав до ЦВК документи для реєстрації 20 жовтня.

* * * Юрист РЯБОКОНЬ Олег Васильович, 1973 р. н., створив першу на пострадянському просторі транснаціональну компанію «Магістр & Партнери». Брав участь в успішному захисті інтересів України щодо визнання нашої держави країною з ринковою економікою та інших гучних справах у країнах ЄС, США, Росії, Китаї та інших країнах світу. Неодноразово був визнаний кращим юристом України спілками юристів і провідними юридичними виданнями міжнародного рівня, відзначають у прес-службі кандидата.

Крім О.РЯБОКОНЯ, ЦВК сьогодні зареєструвала кандидатами на пост Президента України: Анатолія ГРИЦЕНКА, Арсенія ЯЦЕНЮКА та Петра СИМОНЕНКА.