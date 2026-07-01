Українським дітям за кордоном дедалі важче вчитися онлайн у наших школах, - Лубінець

У ЄС є намагання максимально швидкої соціалізації громадян України, каже омбудсман.

За кордоном українським дітям дедалі важче вивчати українську мову і навчатись в українській школі онлайн. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час пресконференції.

"За останній рік ми побачили збільшення кількості порушення прав наших громадян. На жаль, це в тому числі відбувається по відношенню до українських дітей. Ми спостерігаємо збільшення випадків булінгу щодо українських дітей. Є випадки, які стали публічно відомими. Є багато випадків, коли ми точно це публічно не показуємо, але ми відпрацьовуємо завжди", - сказав він.

За словами омбудсмана, на території всіх країн Європейського Союзу є намагання максимально швидкої процедури соціалізації громадян України. Лубінець сказав: це пов'язано з тим, що дітям припиняють надавати можливість вивчати українську мову, можливість навчатись онлайн в українських школах.

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Він пояснив, що навчання як в українській школі онлайн, так і в школах на території країн, де зараз перебувають українські діти, відбуваються в першій половині дня.

"І була домовленість, щоб надавали можливість українським дітям онлайн приєднуватись, хоча б не щодня, але приєднуватись до навчання онлайн до українських шкіл. З початку навчального 2025-2026 року ми побачили, що дітям за кордоном припинили надавати таку можливість. Зараз аргумент, що якщо ви хочете додатково вивчати українську мову, створюйте недільні школи. Як правило, тут велика подяка нашій українській діаспорі, яка допомагає це робити, шукає фінансування. Але дуже часто ми бачимо, що на це повністю не виділяється фінансування з державних бюджетів цих країн", - розповів уповноважений.

Українські біженці за кордоном: останні новини

Як повідомляв УНІАН, комісар Ради Європи з прав людини Майкл О'Флаерті розповів, якими способами в окремих країнах ЄС намагаються змусити українських біженців повернутися додому. За словами комісара, він особисто спілкувався з українцями в багатьох європейських країнах і чув багато історій про так зване "стиснення".

Найбільше від фінансового тиску страждають саме пенсіонери та люди без достатніх коштів – для них втрата підтримки стає серйозною проблемою. За словами чоловіка, паралельно зростає й ворожість до українців, хоча це явище не є масовим.

На його думку, причиною невдоволення місцевих жителів могла стати надто щедра підтримка українців на початку повномасштабної війни. Втім, комісар переконаний, що ситуацію не варто доводити до виселення людей, які досі потребують захисту – особливо зараз, коли російські атаки на цивільних є найінтенсивнішими за весь час війни.

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