Українка назвала 8 речей, на які туристам не варто витрачати гроші в аеропорту

Найчастіше товари в аеропорту продаються за завищеними цінами.

Тривале очікування свого рейсу в аеропорту нерідко спонукає туристів до необдуманих витрат – від товарів duty free до алкоголю. У результаті вони невиправдано витрачають чималу частину свого відпускного бюджету ще до початку подорожі.

Досвідчена стюардеса родом з України Аріна Блум, яка зараз мешкає в Нью-Йорку, у своєму блозі на Business Insider назвала вісім речей, на які пасажирам слід перестати даремно витрачати гроші в аеропорту.

"За роки роботи бортпровідницею я опанувала кілька корисних прийомів, що дозволяють економити на перельотах і в аеропортах. Ось кілька найкращих порад, які я засвоїла", – поділилася вона.

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1. Не витрачайте гроші на бутильовану воду в аеропорту

Аріна зазначає, що пляшки з питною водою в аеропортах зазвичай продаються за завищеними цінами. І хоча в більшості випадків туристам заборонено проносити через служби безпеки аеропорту повні пляшки, на порожні це правило не поширюється. Тим часом у більшості аеропортів є безліч питних фонтанчиків для наповнення пляшок фільтрованою водою.

2. Не купуйте їжу в аеропорту

Досвідчена стюардеса дивується, що з якоїсь причини багато пасажирів бояться проносити їжу через сканери безпеки. Однак це чудовий спосіб заощадити гроші, якщо це тверда їжа, наприклад, сендвіч, з огляду на те, що ціни на їжу як в аеропортах, так і в літаках зазвичай досить високі.

Водночас вона попередила, що краще доїсти всі свої продукти до посадки, оскільки в деяких країнах свіжу їжу не пропускають через митницю.

3. Не переплачуйте за бізнес-клас

"Я часто раджу людям, які бажають летіти бізнес-класом, купити квиток економ-класу вдома і спробувати підвищити його клас обслуговування в аеропорту. Як тільки ви придбаєте місце в економ-класі, ви можете почати отримувати електронною поштою пропозиції щодо підвищення класу квитка, але не поспішайте. Зачекайте, поки дістанетеся до аеропорту, і попросіть підвищити клас обслуговування біля стійки реєстрації або біля виходу на посадку", – радить Аріна.

Вона пояснює, що якщо літак досить порожній, а ви берете участь у програмі лояльності авіакомпанії, агент під час посадки може перевести вас у бізнес-клас без додаткових витрат. Просто будьте дуже ввічливі з персоналом і приходьте заздалегідь, щоб місця ще були вільні.

"Навіть якщо вам доведеться доплатити, я виявила, що підвищення класу обслуговування в аеропорту може бути дешевшим, ніж купівля квитка вищого класу онлайн. Це не завжди спрацює, особливо якщо рейс користується великим попитом або всі місця в бізнес-класі заброньовані, але варто спробувати. Тільки не чекайте, поки опинитеся в літаку, щоб запитати про підвищення класу обслуговування – у бортпровідників зазвичай немає таких повноважень", – додала дівчина.

4. Товари в інтернеті часто дешевші, ніж у duty-free

Аріна пояснює, що магазини безмитної торгівлі приваблюють пасажирів в аеропорту, оскільки дають їм змогу купувати товари без сплати місцевих податків. Деякі авіакомпанії також надають каталоги безмитної торгівлі на борту, але ціни там можуть бути ще вищими.

Щоб не переплачувати, вона радить перед купівлею товарів у duty-free спершу пошукати їх в інтернеті – можливо, там буде дешевше.

5. Спробуйте заморозити рідини, щоб уникнути здачі багажу

"Якщо у вас є важлива рідина об'ємом понад 100 мл, але ви не хочете платити за здачу багажу, можливо, варто заморозити її перед тим, як покласти в ручну поклажу. Таким чином, під час проходження через сканер безпеки її можна буде розглядати як тверду речовину. Навіть якщо вона трохи розплавиться дорогою до аеропорту, за умови правильного зберігання та збереження більшої частини твердого стану, проблем виникнути не повинно", – радить Аріна.

6. Уникайте паркування в аеропорту

Перед від'їздом до аеропорту дівчина радить підрахувати, чи буде поїздка на таксі або за допомогою сервісу спільних поїздок до аеропорту й назад дешевшою, ніж паркування.

"Багато що залежить від тривалості вашої поїздки. Наприклад, якщо паркування коштує 70 доларів на день, а ви у відпустці тиждень, ви можете витратити більше на паркування, ніж на таксі до аеропорту й назад", – зазначає вона.

Також вона радить пошукати парковки поруч з аеропортом, але не в самому аеропорту.

7. Обмін валюти в аеропорту майже ніколи не вигідний

Натомість Аріна радить мандрівникам спробувати обміняти хоч трохи валюти перед вильотом через банк або обмінні пункти. Якщо вам все ж доведеться обмінювати гроші в аеропорту, то беріть лише ту суму, якої вистачить на таксі, а решту обміняйте, коли дістанетеся до місця з вигіднішим курсом.

8. Зазвичай вигідно залишатися вірним одній авіакомпанії

Досвідчена стюардеса зазначає, що для пасажирів, які часто літають, авіакомпанії пропонують різні програми лояльності, що дозволяють отримувати квитки за вигіднішими цінами, безкоштовне перевезення багажу, підвищення класу обслуговування, доступ до залів очікування з безкоштовною їжею та напоями тощо.

Інші поради пасажирам

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, досвідчені стюардеси розповіли, що пасажирам варто обов'язково взяти з собою в літак. Насамперед рекомендації стосуються їжі та напоїв.

Також туристам назвали популярні продукти, які, навпаки, не можна брати на борт літака.

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