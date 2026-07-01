Цієї ночі є загроза нового масованого обстрілу з боку Росії, - Зеленський

Президент закликав українців реагувати на сигнали повітряної тривоги, берегти близьких і користуватись укриттями.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку Росією масованої ракетної та дронової атаки цієї ночі. Як передає кореспондент УНІАН, про це український лідер сказав під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном у Дубліні.

Як нагадав Зеленський, Росія щодня завдає ударів по Україні, і один або два рази на тиждень російські загарбники вдаються до масованих ударів із запуском сотень дронів і десятків ракет різних типів.

"Сьогодні є інформація, дуже неприємна, про підготовку чергового такого російського масованого удару. Є дані розвідки", - наголосив Зеленський.

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Як додав президент України, одразу після цієї пресконференції він буде дуже швидко повертатися до України разом з командою.

"Сьогодні дуже прошу наших людей бути особливо обережними, берегти себе, своїх дітей. Берегти обов’язково свої сім’ї. Користуватись укриттями і зважати на сигнали повітряної тривоги в Україні. Це дуже важливо", - підкреслив Зеленський.

За його словами, російський диктатор і ініціатор війни Володимир Путін вже певний час готував цей масований удар по Україні.

Путін відмовляється від припинення війни

"Це він не перший. Цієї ночі саме така загроза. Керівник Росії абсолютно відмовляється закінчувати війну. І хоча ми вже усіма можливим офіційними і неофіційними каналами, через близьких йому людей, передавали йому, що війну можна і треба закінчити, і що ми, в Україні, готові до зустрічі, до змістовних перемовин. Він бачить для себе тільки подальшу агресію проти України і проти наших сусідів, проти всієї Європи", - сказав Зеленський.

Україна має намір змісити РФ припинити війну

Як зазначив Зеленський, закінчення війни – це для України пріоритет.

"І нехай Росія не бачить у цьому поки що свого пріоритету, ми зможемо їх змусити, безумовно", - наголосив Зеленський.

Скільки ракет "Циркон" має Росія

Як повідомляв УНІАН, на думку ветерана російсько-української війни, майора у відставці Олексія Гетьмана, якщо півтора чи два тижні немає ракетних ударів, то це означає, що російські окупанти накопичують озброєння та готуються до масованого удару по Україні.

В Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомляли, що наразі на озброєнні російської армії може бути до 120 гіперзвукових ракет "Циркон". Ці ракети Росія часто почала запусками проти мирних міст України.

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Україна може збивати російські ракети "Циркон", які летять по балістичній траєкторії, але для цього не завжди є відповідні засоби. Він нагадав, що в Україні дефіцит зенітно керованих ракет до систем Patriot, які спроможні перехоплювати балістику.

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