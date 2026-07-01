У центрі Європи відкрився 'Острів саун': чим він дивує

Саунасаарі став першим комплексом на окремому острові, який повністю присвячений традиційній культурі паріння.

У Гельсінкі запрацював унікальний острів, повністю присвячений фінській традиції сауни, повідомляє TimeOut.

"Гельсінкі приваблює туристів багатьма речами – від стильного дизайнерського кварталу до розвиненої кавової культури. Проте однією з найунікальніших особливостей столиці Фінляндії залишаються громадські сауни", - наголошують автори.

Серед найвідоміших – Kotiharjun Sauna, де можна відчути атмосферу традиційної дров'яної сауни. Любителям сучасного дизайну також варто відвідати Löyly – один із найпопулярніших сучасних банних комплексів міста.

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Тепер у Гельсінкі з'явилася ще одна незвичайна локація – цілий острів, присвячений саунам. Новий комплекс під назвою Saunasaari ("Острів саун") офіційно відкрився 26 червня та вже приймає відвідувачів.

Архіпелаг Гельсінкі налічує понад 300 островів, однак Saunasaari став першим, який повністю присвячений традиційній фінській культурі паріння.

Що чекає відвідувачів

На острові облаштовано кілька окремих саун. Серед них – традиційна димова сауна, яка є єдиною такою в Гельсінкі. Також для гостей працюють дві дерев'яні гарячі купелі (palju) з мальовничими краєвидами на місто.

Після гарячої пари можна охолодитися найприроднішим способом – занурившись у води Балтійського моря.

Як потрапити на острів

Острів можна орендувати для приватних заходів, а також відвідати у форматі спеціальної програми, що поєднує сауну та вечерю. Дістатися Saunasaari можна на водному таксі, яке відправляється з Ринкової площі Гельсінкі (Market Square), або на власному човні.

Щоп'ятниці та щосуботи до 8 серпня водне таксі забирає гостей о 17:00. Після цього на них чекають відпочинок у сауні та вечеря в літньому ресторані RÖK, розташованому на острові. Повернення до міста заплановане на 21:00.

Гостям пропонують на вибір м'ясне або вегетаріанське меню. Вартість повної програми становить 128 євро з людини, а якщо добиратися самостійно, квиток коштує 108 євро.

За бажанням можна замовити винний супровід до вечері за 34 євро з особи. Оренда рушника обійдеться ще у 10 євро, тож організатори радять прихопити власний.

Туристична криза у Румунії

Нагадаємо, власники вілл і пансіонатів у популярних туристичних регіонах Румунії масово відмовляються від нерухомості. Це відбувається через те, що кількість туристів скоротилася, а ті, хто приїжджає, обирають об’єкти, що пропонують щось більше, ніж просто нічліг. За даними Національного інституту статистики, у населених пунктах Бран і Моечу є понад 1700 тимчасово незайнятих житлових об’єктів, які використовуються як будинки для відпочинку. Вже зараз виставлено на продаж 62 будинки, вілли, дачі та пансіонати.

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