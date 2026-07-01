Поблизу ЧАЕС помітили рідкісну рослину, оповиту легендами (фото)

Хоч рослина є отруйною, її використовують у виготовленні ліків від серцевих хвороб.

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували рідкісну квітку – наперстянку, яка дуже красива, але водночас отруйна.

За словами фахівців установи, свою назву українською вона отримала за подобу квіток до наперстків, які наче хтось навмисно зібрав та розвісив серед лісу.

"Наперстянка, що гордовито підіймає над лісовими травами своє колосоподібне суцвіття, ніби всім своїм виглядом показує: серед квітів іншої такої не знайти. І справді, годі шукати квітку, що водночас нагадує і китиці легких тремтливих дзвоників, і витончені, ніби витвір митця, перевернуті келихи", - йдеться у повідомленні.

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З латині назва Digitalis переводиться як "палець", англійська назва Foxglove – лисячі рукавички – походить від легенди, за якою феї віддали квіти лисицям, щоб одягаючи їх на лапки, вони могли безшумно ходити лісом та могли нишком пробратись у курник.

Зазначається, що квітка була настільки популярною, що майже в кожній країні їй давали свою назву. Французи за красу її називали рукавичками Діви Марії, у Німеччині – шапочками лісових ельфів, а ірландці в ній бачили "відьмин наперсток".

"І не дивно, адже вся рослина отруйна, містить велику кількість серцевих глікозидів. Особливо багато їх в листках, вживання яких може призвести до непоправних наслідків. Та ірландські знахарі ще у V сторіччі спромоглися підібрати дозування, створивши ліки від серцевих хвороб, які в наукову медицину ввели у 1785 році", - розповіли дослідники.

У заповіднику додали, що наперстянка великоцвіта – регіонально рідкісний вид для Київської області, що потребує охорони. Зростає у пухкому багатому на органічні речовини ґрунті. Цвіте вона у червні-липні, запилюється комахами, для яких квітки також можуть слугувати прихистком в дощову погоду та прохолодні ночі. Не зважаючи на те, що рослина дає багато насіння, розмножується досить повільно, адже не все насіння здатне прорости.

Інші новини про рослини у Чорнобильському заповіднику

Як писав УНІАН, у Чорнобильській зоні помітили червонокнижну квітку під назвою "любка". Згідно з легендами, це чар-зілля має сильну приворотну та відворотну силу. Таку силу надавали підземній частині рослини, що представлена двома бульбами: старою більш темною, зморщеною, що відмирає, та новою – світлою та соковитою. Також рослині приписують лікувальні здібності, але науково це не доведено.

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