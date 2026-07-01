Після оголошення нових контрактів військові масово повертаються із СЗЧ, - Федоров

Нові армійські контракти передбачають чіткі строки служби та відстрочку після їх закінчення.

Тисячі військових, які здійснили самовільне залишення частини (СЗЧ), подали заявки на повернення у військо після оголошення армійської реформи. Про це в інтерв’ю Politico розповів міністр оборони України Михайло Федоров.

Politico нагадує, що раніше Федоров повідомляв про близько 200 тисяч дезертирів і тих, хто пішов у СЗЧ. У червні було оголошено армійську реформу, яка стосується кількох найбільш болючих питань, зокрема рівня зарплат та чітких строків демобілізації в межах нових армійських контрактів.

"Вже є тисячі заявок на повернення із СЗЧ. Ми бачимо, що тисячі людей хочуть підписати контракт", – сказав Федоров.

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За словами міністра, аби реалізувати цю реформу, Україні знадобиться фінансова допомога від західних партнерів.

"Чим швидше партнери надішлють військову допомогу, тим більше шансів у нас буде вивільнити державні кошти для виплати нових зарплат", – сказав Федоров.

При цьому він дав зрозуміти, що йдеться не про благодійність, а про захист самої ж Європи.

"Сьогодні українська армія є найбільш підготовленою в Європі. Де ще ви знайдете війська, здатні знищувати від 30 000 до 35 000 російських солдатів на місяць?" – наголосив міністр.

Армійська реформа в Україні

Як писав УНІАН, раніше Міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що нові контракти для військових передбачатимуть базову відстрочку на 6 місяців та додаткову – залежно від кількості бойових днів. Для піхотно‑штурмових контрактів за один день на передовій нараховуватимуть три дні відстрочки, для інших – один, а сам контракт триватиме 10 місяців.

Також ми розповідали, Федоров хоче змінити підходи до роботи ТЦК, аби забезпечити кращі умови та прозорий рекрутинг. Він наголосив на необхідності заміни тих, хто довго служить, новими людьми з енергією, а також звернув увагу на дії ТЦК, які деморалізують мобілізованих.

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