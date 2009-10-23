Томенко з документів знає, що лідеру фракції НУ-НС повалення не загрожує
Бютівець послався на протокол
|Микола Томенко
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив заступник голови ВР Микола ТОМЕНКО.
М.ТОМЕНКО зачитав витяг з протоколу засідання фракції НУ-НС від 23 жовтня, в якому зазначається, що питання про висловлення недовіри голові фракції М.МАРТИНЕНКУ та про обрання іншого керівника жодного разу на засіданні фракції не обговорювалося і М.МАРТИНЕНКО досі є лідером фракції НУ-НС.
Віце-спікер також зауважив, що фракція НУ-НС просить керівництво парламенту не послуговуватися інформацією в ЗМІ щодо зміни керівництва фракції.
Як повідомляв УНІАН, за інформацією газети «Комерсант-Україна» (№ 182 від 23 жовтня), глава Секретаріату Президента України, голова політради партії «Наша Україна» Віра УЛЬЯНЧЕНКО не виключає можливості відставки лідера фракції НУ-НС Миколи МАРТИНЕНКА і повернення на цю посаду В’ячеслава КИРИЛЕНКА.