Томенко з документів знає, що лідеру фракції НУ-НС повалення не загрожує

Фракція блоку “Наша Україна – Народна самооборона” надала документи керівництву парламенту, які свідчать, що жодного разу не порушувала питання про висловлення недовіри керівнику фракції Миколі МАРТИНЕНКУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив заступник голови ВР Микола ТОМЕНКО.

М.ТОМЕНКО зачитав витяг з протоколу засідання фракції НУ-НС від 23 жовтня, в якому зазначається, що питання про висловлення недовіри голові фракції М.МАРТИНЕНКУ та про обрання іншого керівника жодного разу на засіданні фракції не обговорювалося і М.МАРТИНЕНКО досі є лідером фракції НУ-НС.

Віце-спікер також зауважив, що фракція НУ-НС просить керівництво парламенту не послуговуватися інформацією в ЗМІ щодо зміни керівництва фракції.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією газети «Комерсант-Україна» (№ 182 від 23 жовтня), глава Секретаріату Президента України, голова політради партії «Наша Україна» Віра УЛЬЯНЧЕНКО не виключає можливості відставки лідера фракції НУ-НС Миколи МАРТИНЕНКА і повернення на цю посаду В’ячеслава КИРИЛЕНКА.