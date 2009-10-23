Нардеп має намір судитися з адвокатами матері потерпілих від розбещення дітей

Народний депутат України Сергій ВЛАСЕНКО заперечує факт ініціювання ним зустрічей депутата Руслана БОГДАНА з адвокатами матері потерпілих від насильства дітей Андрієм ЦИГАНКОВИМ та Валерієм КОНОВАЛОВИМ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі С.ВЛАСЕНКА.

“Інформація, розповсюджена паном В.КОНОВАЛОВИМ в його інтерв’ю, що стосується депутата С.ВЛАСЕНКА – є недостовірною”, - наголошується в повідомленні.

Також прес-служба повідомляє, що “позов про спростування недостовірної інформації вже готується та буде поданий в понеділок, 26 жовтня 2009 року”.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО з трибуни Верховної Ради заявив, що МВС зафіксувало факт вимагання 2 млн. доларів адвокатами матері двох дітей, які потерпіли в результаті розбещення, у народного депутата України з фракції БЮТ.

21 жовтня на прес-конференції адвокат потерпілої А.ЦИГАНКОВ розповів журналістам про свої зустрічі з народними депутатами України С.ВЛАСЕНКОМ і Р.БОГДАНОМ, організовували які, за його словами, С.ВЛАСЕНКО і адвокат В.КОНОВАЛОВ.