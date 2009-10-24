У Тимошенко не повірять підписам за "повалення" лідера фракції НУ-НС?

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО вважає, що нова коаліція у парламенті буде створена лише за наслідками президентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив під час ефіру «Великої політики» на телеканалі «Інтер».

«Нова коаліція буде створена після президентської виборчої кампанії», - сказав М.ТОМЕНКО. За його словами, що стосується технічної коаліції та існування тимчасового уряду, то це не передбачено Конституцією України, і такі коаліції та уряди не мають жодної перспективи.

Коментуючи інформацію щодо наявності достатньої кількості підписів за зміну керівництва фракції “Наша Україна – Народна самооборона”, М.ТОМЕНКО зауважив, що як тільки ці підписи офіційно будуть надані, їх треба буде проаналізувати на предмет того, «хто, за що і коли вони збиралися».

«Можливо, що ці підписи збиралися різними людьми по різних місцях і в різний час. Хтось збирав підписи за те, щоб ліквідувати пам’ятник Леніну, хтось за звільнення керівника фракції, а хтось за те, щоб забезпечити правильну приватизацію ОПЗ. Хтось це робив в адміністрації Президента, хтось в Україні, а хтось за її межами», - сказав віце-спікер.

М.ТОМЕНКО наголосив, що за регламентом мало відбутися засідання фракції для обговорення цього питання, і після того, як рішення фракції оформлене протоколом, можна вважати, що відбулася зміна керівництва. «Тому найближчим часом змін у співвідношенні між коаліцією і опозицією в парламенті не відбудеться», - додав він.