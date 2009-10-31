Тимошенко: жодної екзотики, це - грип, грип спеціальної мутації

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО закликає політиків не використовувати епідемію грипу для провокування паніки серед населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на селекторній нараді за участю голів облдержадміністрацій та регіональних відділень санітарно-епідеміологічних служб.

«Нам не можна допустити абсолютно ніяких панічних проявів, тому що за останні дні почалось розповсюдження, в тому числі й через засоби масової інформації, в тому числі й людьми, які знаходяться при владі, такої інформації, яка абсолютно не відповідає дійсності», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр-міністр підкреслила, що зараз йдеться виключно про захворювання грипом, викликаного модифікованим вірусом.

«Я хочу, щоб ми абсолютно точно довели до всіх людей, що це є грип, грип спеціальної мутації, який носить назву «каліфорнійський грип». Все. Немає ніякої «легеневої чуми», нема ніяких інших екзотичних речей. Це є грип, який протікає складно», - пояснила вона.

«Будь-яка паніка мусить бути відставлена в сторону. Тільки професійна робота, тільки чіткі й конкретні дії», - закликала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство охорони здоров`я підтвердило 33 випадки смерті від грипу і гострих респіраторних вірусних захворювань, починаючи з 19 жовтня, в Тернопільській, Івано-Франківській і Львівській областях.

Станом на 9.00 30 жовтня кількість хворих становить 81 тис., із них 33,5 тис. - діти. Госпіталізовано 2 тис. 341 чол., із них 1 тис. 100 дітей.

МОЗ оголосило в Україні епідемію грипу A/H1N1.

Кабмін увів карантин у 9 областях у зв`язку з епідемією грипу А/H1N1, ввів заборону на проведення масових заходів і продовжив канікули в навчальних закладах на 3 тижні.