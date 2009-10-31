ЦВК зареєструвала Тимошенко кандидатом у президенти

Центральна виборча комісія зареєструвала прем`єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО кандидатом на пост Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийняте на сьогоднішньому засіданні ЦВК одноголосно.

У поданих Ю.ТИМОШЕНКО документах Центрвиборчком не знайшов порушень.

Також комісія зареєструвала уповноваженого представника кандидата у президенти Ю.ТИМОШЕНКО у ЦВК народного депутата з фракції БЮТ Володимира ПИЛИПЕНКА.

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня представник Ю.ТИМОШЕНКО подав до ЦВК документи на реєстрацію її кандидатом у президенти.