ЦВК зареєструвала Тимошенко кандидатом у президенти
12:11, 31 жовтня 2009Політика
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Рішення прийняли одноголосно
Центральна виборча комісія зареєструвала прем`єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО кандидатом на пост Президента України.
Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийняте на сьогоднішньому засіданні ЦВК одноголосно.
У поданих Ю.ТИМОШЕНКО документах Центрвиборчком не знайшов порушень.
Також комісія зареєструвала уповноваженого представника кандидата у президенти Ю.ТИМОШЕНКО у ЦВК народного депутата з фракції БЮТ Володимира ПИЛИПЕНКА.
Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня представник Ю.ТИМОШЕНКО подав до ЦВК документи на реєстрацію її кандидатом у президенти.
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