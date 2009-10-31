Тимошенко обіцяє забезпечити всі лікарні препаратами від грипу

Усі лікарні в Україні безкоштовно будуть забезпечені всіма необхідними першочерговими медичними препаратами й обладнанням для лікування та профілактики грипу.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів України, про це прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО повідомила під час селекторної наради за участю голів облдержадміністрацій та регіональних відділень санітарно-епідеміологічних служб.

За її словами, одним із найважливіших напрямків роботи уряду є забезпечення лікувальних закладів, які надають першу допомогу громадянам, усіма необхідними лікарськими засобами у повному обсязі.

Прем’єр-міністр нагадала, що уряд прийняв рішення про виділення необхідних коштів для боротьби з проявами епідемії в Україні.