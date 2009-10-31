У ПР хочуть звільнити двох міністрів за «злочинну некомпетентність»

Регіонал Валерій Бондик пропонує Верховній Раді звільнити двох міністрів: голову МНС Володимира Шандру та міністра охорони здоров’я Василя Князевича за поєднання “халатної бездіяльності, злочинної некомпетентності, зловживань та порушень чинного законодавства, що у сукупності призвели до тяжких наслідків, які набули широкого розголосу в засобах масової інформації, дискредитували та негативно вплинули на довіру населення до системи охорони здоров‘я у цілому”.

У пояснювальній записці до проекту постанови “про відповідальність за бездіяльність і недбалість щодо створення загрози життю та здоров`ю населення внаслідок поширення високопатогенного грипу A/H1N1 в Україні”, розміщеному на сайті Верховної Ради регіонал звинувачує МОЗ та МНС у навмисному затягуванні інформування українців про початок епідемії “свинячого грипу” та про небезпеки, пов’язані із цим захворюванням. На думку регіонала, це “може призвести до значних смертельних випадків і оголошення в Україні надзвичайної ситуації”.