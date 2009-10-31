Кандидат в президенти Юлія Тимошенко знову обіцяє повернути вклади Ощадбанку СРСР.

Про це йдеться у її передвиборчій програмі "Україна переможе. Україна – це ти".

"Повернення вкладів Ощадбанку Радянського Союзу буде продовжено до повного завершення протягом трьох років", - зазначається в документі.

Після перемоги на виборах Тимошенко обіцяє відновити повернення заощаджень.

Також вона обіцяє законодавчо збільшити мінімальну частку зарплати у структурі собівартості до рівня світових стандартів.

Власники дрібних пакетів акцій підприємств отримають щоквартальну виплату дивідендів в повному обсязі.

Також Тимошенко обіцяє введення "спеціальних податків" на розкіш.

Пенсія відкладатиметься на особистий рахунок людини протягом усього життя, невикористані пенсійні гроші успадковуватимуться. Розмір пенсії становитиме не менше 60% середньої заробітної плати, яку громадянин отримував до виходу на пенсію.

Допомога родинам, де є інваліди, становитиме не менше 2000 гривень на місяць, обіцяє Тимошенко.

Українська правда