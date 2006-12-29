До дня народження Степана Бандери. Мітинг і шестя

18-00 - Всеукраїнське об`єднання «Свобода», ГО «Патріот України» та інші націоналістичні організації та політичні партії проведуть смолоскипну ходу, присвячену 98-й річниці з Дня народження Провідника Організації Українських Націоналістів (революційної) Степана Бандери. Акція розпочнеться мітингом біля пам`ятника Т.Шевченку, після чого колона рушить до Аскольдової могили. Хода пройде від парку Тараса Шевченка, бульваром Т.Шевченка, Хрещатиком, Майданом Незалежності, Європейською площею, вулицями Михайла Грушевського та Івана Мазепи, алеєю Героїв Крут – до Аскольдової могили, де відбудеться молебень.