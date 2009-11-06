Лікарі: Таміфлю небезпечний для вагітних і викликає неприємні реакції у дітей

Міністерство охорони здоров`я РФ пішло на ризиковані заходи. Лікарям по всій країні розісланий службовий лист, в якому як ліки для вагітних і мам, які годують дітей власним молоком, рекомендується осельтамівір (загальновідома назва - таміфлю) і занамівір, які ще не пройшли клінічних випробувань. Заступник міністра Вероніка Скворцова, яка підписала цю вказівку, зізналася, що на такий крок Міністерство пішло, оскільки можливі переваги від застосування цих препаратів перевищують потенційний ризик для плоду або немовляти. Тим часом, науковий співробітник Російського онкологічного наукового центру імені Блохіна Олена Кадирова вважає, що побічними діями цих препаратів зможуть стати обезводнення організму матері і загроза викидня.

Препарати осельтамівір і занамівір, рекомендовані для лікування свинячого грипу, потрібно з обережністю давати дітям, а їх дія на вагітних жінок поки не вивчена, повідомив «Эхо Москвы» лікар-гриполог, професор, співробітник інституту імені Мечникова Юрій Гендон.

"Ці препарати - єдині, які специфічно діють на вірус грипу свиней, введення цих препаратів на самому початку захворювання може різко обмежити саме захворювання по днях і головне - може зупинити можливість виникнення ускладнень при грипі". "Дорослі можуть одержувати цей препарат абсолютно спокійно, і молоді і літні люди, а у дітей іноді бувають дуже неприємні реакції", - проінформував він.

"Що стосується даних про вагітних жінок, то на мій погляд, переконливих даних і достатньо великих даних загалом поки немає", - підкреслив Ю.Гендон.

Юрій Гендон також заявив, що у російських лікарів дуже мало досвіду зі застосування цих препаратів. «Ми фактично починаємо їх застосовувати тільки цього року».