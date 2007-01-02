Cитуативні партійні інтереси набагато вищі, ніж задекларовані ідеології

Народний депутат України, член фракції БЮТ Микола ТОМЕНКО прогнозує, що у 2007 році ідеологічне порозуміння між “помаранчевими” силами стане більш очевидним.

Як сказав він кореспонденту УНІАН, водночас залишиться проблема порозуміння між цими силами щодо спільних практичних дій.

“Головна проблема 2007 року - це не чергова декларація про єдність цінностей, а це щоденна практична діяльність по захисту цих цінностей”, - сказав депутат.

За його словами, минулий рік продемонстрував, що часто ситуативні партійні інтереси набагато вищі, ніж задекларовані ідеологічні цінності.

М.ТОМЕНКО навів приклад ставлення “помаранчевих” сил до столичної влади: “...У стінах Київської міської державної адміністрації фактично ліквідована українська мова й українська культура, але це не заважає брату Президента (Петру ЮЩЕНКУ – УНІАН) бути співголовою ради з питань духовності і культури КДМА, а іншим чільникам “Нашої України” розповідати про унікальність київської влади на чолі з Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ”.

Також він нагадав, що, незважаючи на декларації “Нашої України” щодо необхідності створення в Україні сильної опозиції, більшість цієї фракції не голосувала за відповідний закон про опозицію.