В Україні стрімко дешевшає черешня: скільки вже коштує кілограм

Велику соковиту ягоду можна знайти за адекватною ціною.

За минулі вихідні кілограм черешні на ринку подешевшав в середньому зі 120 до 80 гривень, тобто рівно на третину. Про це йдеться на сайті ринку "Столичний".

Загалом українську ягоду наразі продають в діапазоні від 50 до 100 грн/кг. Імпортна черешня залишається дорожчою за вітчизняну, хоча і вона подешевшала – зі 150 до 120 грн/кг.

Велика щільна черешня темного кольору продається по 120 грн/кг. Дрібніша світліша ягода коштує 80 грн/кг. Вишня поки що дорожа за черешню – за неї просять здебільшого 120-130 грн/кг, зазначають оглядачі ринку.

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"Ринок вступає в той період, коли є і вишня, і черешня. Є полуниця, малина, смородина, порічка, агрус. І абрикоси з персиками також є", – кажуть оглядачі ринку.

Щодо інших ягід, то дуже велику малину можна знайти за 250 грн/кг. Дрібну малину продають по 130 грн/кг. Українська лохина вже впала в ціні і коштує 350 грн/кг, а імпортна ягода коштує 500 грн/кг.

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Ще перед вихідними на ринку майже вдвічі подешевшали персики від українських виробників. Їх відпускали в середньому по 70 грн/кг. Імпортний фрукт коштував дорожче, причому поступався вітчизняним одеським персикам за якістю.

Приблизно з середини липня в Україні має розпочатися сезон кавунів, які зараз дозрівають в Херсонській області. Під кавуни цьогоріч на Херсонщині відвели 1000 гектарів, а ще 400 – під дині.

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