Ігнат пояснив, як вимкнення ретрансляторів у Білорусі допомогло Україні

Зазначає, що без оперативної інформації ворогу працювати складніше.

Виключення ретрансляторів в Білорусі послабило можливості росіян управляти дронами в режимі реального часу в тих регіонах, поблизу яких вони розміщені. Про це в ефірі телемарафону сказав начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він зазначив, що ворожі дрони нікуди не ділися, бо вони як літали, так і літають.

При цьому додав, що виключення ретрансляторів послабило можливості противника, бо вони допомагали оператору завдавати точні удари. За його словами, вишки-ретранслятори допомагають встановлювати зв'язок оператору з дроном, котрий в реальному режимі часу може завдавати ударів по наших позиціях, об’єктах.

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"Ті вишки, які були встановлені вздовж українського кордону на білоруській стороні дозволяли передавати на велику відстань сигнал оператору на станцію", - розповів Ігнат.

За його словами, коли противник атакує певний об’єкт, то він, отримавши оперативну інформацію, навіть атакував "Шахедами" мобільно-вогневі групи, а також українські потяги.

"Маючи відеокартинку в реальному режимі часу противник може завдавати ударів дроном навіть по рухомим об’єктах або змінювати координати атак",- наголосив Ігнат.

Російські ретранслітори у Білорусі

Як повідомляв УНІАН, 19 червня президент Володимир Зеленський під час пресконференції заявив, що, якщо Олександр Лукашенко не зупинить роботу ретрансляторів на території Білорусі, які коригують російські дронові атаки по Україні, то за тиждень це зроблять українці.

Зеленський наголосив, що зараз Росія буде продовжувати штовхати Лукашенка у цю війну, але Україна буде відповідати.

Він зазначив, що в Білорусі на вишках є ретранслятори, тобто вздовж двох прикордонних з Україною областей знаходиться техніка, яка коригує вогонь по українському населенню.

За його словами, якщо Лукашенко не хоче бути у війні, то нехай зніме цю техніку. При цьому у дав Лукашенку тиждень на це, а якщо той цього не зробить, то це зробить сама Україна.

Пізніше Зеленський повідомив журналістам, що з 22 червня ретранслятори га території Білорусі, які допомагали росіянам наводити "Шахеди" на цілі в Україні, припинили свою роботу. Він не зміг сказати чи їх Білорусь демонтували чи ні. При цьому додав, що є факт, що ретранслятори не працюють.

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