Нацбанк посилив гривню до долара: офіційний курс валют на вівторок

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,17 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 30 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,85 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня, в свою чергу, послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 51,17 грн за один євро, тобто гривня втратила 4 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,85/44,88 грн/дол., а до євро - 51,17/51,19 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 29 червня знизився на 4 копійки і складав 45,13 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,59 гривні за долар. Середній курс євро до гривні зріс на 9 копійок і становив 51,53 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,85 гривні за євро.

При цьому курс долара до гривні в "ПриватБанку" знизився на 5 копійок і становив 45,05 гривні за долар, а курс євро подорожчав на 10 копійок і складав 51,50 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,45 гривні, а євро - за курсом 50,50 гривні за одиницю іноземної валюти.

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