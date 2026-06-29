Падіння Константинівки – лише питання часу: Reuters розповів про ситуацію в місті

Росія наступає на ворота "фортечного поясу" України.

Росія поступово наступає на Константинівку, ключовий опорний пункт "поясу фортець" на сході України, і, на думку деяких аналітиків, падіння міста – лише питання часу. Як пише Reuters, бої вже точаться в межах міста – невеликі групи російських солдатів намагаються проникнути на його околиці.

За словами аналітиків, наступ на місто підкреслює незмінну перевагу Москви в живій силі, незважаючи на те, що удари українських безпілотників середньої дальності послабили її бойові можливості.

"Ефект (ударів середньої дальності) не був настільки великим, щоб змусити росіян призупинити наступ. Тому, незважаючи на те, що Росія зазнає дедалі тяжчих втрат у тилу, вона все ще здатна продовжувати наступ, принаймні на певних ділянках", – каже Еміль Кастехельмі з фінської аналітичної групи Black Bird.

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Як зазначає Reuters, захоплення Костянтинівки надасть російським військам плацдарм для просування на північ уздовж "поясу фортець":

"Однак будь-яке просування, ймовірно, буде тривалим і кровопролитним для армії РФ і, можливо, повторить сценарій інших важких облог східних міст, таких як Покровськ та Авдіївка".

Швидкий прорив росіян неможливий

Минулого тижня Путін заявив, що Росія близька до захоплення Костянтинівки. Однак у коментарях українським ЗМІ командири 19-го армійського корпусу Києва відкинули це твердження як перебільшення і заявили, що їхні війська знищують невеликі групи росіян, яким вдалося проникнути на територію.

Генерал-майор Віктор Ніколюк, командувач ОТУ "Донецьк", раніше заявив, що Константинівка може втриматися за нинішніх темпів оборони, з огляду на чисельність особового складу та ресурси.

Аналітики Інституту вивчення війни також зазначають, що, хоча тактична ситуація для України погіршується, російських проникнень недостатньо для "швидкого оперативного прориву".

Ставки зростають з кожним днем

Проте спроби Росії оточити місто неухильно підвищують ціну оборони Києва.

"Доведеться зробити вибір: або підвищити ставки, або відступити. І зараз ситуація така, що ставки зростають з кожним днем", – каже український аналітик Руслан Мікула з групи DeepState

А Кастехельмі стверджує, що падіння міста – "скоріше питання часу".

Українські шляхи постачання вже перебувають під постійним тиском: артилерія, безпілотники та керовані бомби обстрілюють інфраструктуру вздовж дороги на північ від Костянтинівки, повідомили військовослужбовці, які перебувають у цьому районі.

"Маршрут надто небезпечний для евакуації загиблих і поранених на звичайних транспортних засобах. Усе відбувається пішки", – сказав 34-річний військовослужбовець Олександр Космін.

Новини з фронту

Як пише CNN, росіяни рвуться до Костянтинівки, щоб продемонструвати успіх і протидіяти кризі всередині РФ на тлі ударів Сил оборони.

Тим часом Україна перетворила Крим на новий театр військових дій – сотні безпілотників щодня атакують кримські енергетичні та паливні об’єкти. У результаті місцеві жителі та туристи на власному досвіді відчувають наслідки конфлікту

Тим часом NYT пише, що більшість російських новобранців на передовій в Україні живуть усього 20–35 хвилин. Після зарахування на службу російський солдат може розраховувати прожити всього від 10 днів до трьох тижнів – від прибуття на полігон до загибелі в бою.

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