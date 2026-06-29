Експерти оцінили, чи вистачить 8 ГБ відеопам’яті для ігор у 2026 році

Моделі з 8 ГБ для складання нового ігрового ПК краще не розглядати, але власникам таких відеокарт поки що можна не поспішати з оновленням.

У 2026 році питання обсягу відеопам'яті залишається одним із найгостріших для геймерів. На тлі дефіциту DRAM та зростання цін на відеокарти з 16 гігабайтами все більше користувачів змушені звертати увагу на більш доступні моделі з 8 ГБ.

Блогер Linus Tech Tips у розмові з експертами з апаратного забезпечення дійшов висновку, що відеокарти з 8 ГБ пам'яті, як і раніше, підходять для класичного 1080p. Але проблема в тому, що сьогодні ринок активно зміщується в бік моніторів з роздільною здатністю 1440p і 4K. І тут уже треба орієнтуватися щонайменше на 10 ГБ, а краще – на 12 ГБ і більше.

Тим, хто планує придбати нову відеокарту, точно не варто звертати увагу на моделі з 8 ГБ. У перспективі найближчих 2–3 років навіть для 1080p-геймінгу такого обсягу може виявитися недостатньо. Блогер згадав GeForce RTX 3070, від якої очікував впевненої роботи протягом хоча б п’яти років, але вже тоді був розчарований обмеженням VRAM. Зараз на п’ять років комфортної гри з GPU на 8 ГБ розраховувати точно не варто.

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Ключова відмінність відеокарт з 8 і 16 ГБ відеопам'яті полягає не стільки в середньому FPS, скільки в показнику "1% Low", який безпосередньо відповідає за плавність, і тут більший обсяг пам'яті дає значну перевагу. У вимогливих AAA-новинках моделі з 8 ГБ VRAM частіше стикаються з просадками та завантаженням даних, що відчувається як мікрозависання.

Водночас блогер зазначає, що власникам таких відеокарт поки що не варто поспішати з апгрейдом. Сучасні технології апскейлінгу, такі як DLSS, FSR і XeSS, дозволяють знижувати навантаження на відеопам'ять за рахунок рендерингу в меншій роздільній здатності, зберігаючи при цьому якість зображення. Це може штучно продовжити термін експлуатації GPU з 8 ГБ пам'яті.

Нагадаємо, раніше цього місяця Nvidia представила сімейство топових ARM-чіпів, що поєднують процесор і відеокарту. Компанія обіцяє продуктивність рівня RTX 5070 та автономність рівня MacBook.

Свіже опитування Steam показало, на якому ПК гратиме більшість геймерів світу у 2026 році. GeForce RTX 3060 все ще в топі, також користувачі активно оновлюються до Windows 11 на тлі свіжих оновлень, що прискорюють роботу системи.

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