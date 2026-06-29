Картопля дешевшає, а огірки віддають за безцінь: як змінилися ціни на овочі та фрукти

За тиждень огірок втратив майже половину своєї вартості.

Гуртові ціни в Україні на огірки різко знизилися за тиждень. Зараз овоч продають в межах 20-30 грн/кг, тоді як попередня пропозиція становила 35-50 грн/кг, повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Дешевшають також більшість овочів борщового набору. Зокрема вартість картоплі цьогорічного врожаю знизилася з 18-65 до 13-45 грн/кг. Минулорічну картоплю продають по 13-17 грн/кг замість 14-17 грн/кг.

Дуже здешевшав за тиждень буряк – з 30-35 до 20-25 грн/кг. Вартість білокачанної капусти знизилася з 27-30 до 23-28 грн/кг. Цьогорічна морква також дешевшає – її відпускають по 45-60 грн/кг замість 60-70 грн/кг.

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Низькі ціни встановилися на кабачки – з 25-35 грн/кг вони подешевшали до 18-22 грн/кг. Баклажани також дещо здешевшали – зі 120-130 до 100-115 грн/кг.

У фруктово-ягідному сегменті слід відзначити суттєве зниження вартості черешні – зі 130-190 до 60-130 грн/кг. Також майже вдвічі подешевшали абрикоси – зі 110-160 до 60-110 грн/кг. Ціни на малину опустилися з 250-750 до 200-300 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні – останні новини

Шостий тиждень поспіль в Україні дешевшають помідори. Водночас вартість капусти нового врожаю на минулому тижні зростала через період міжсезоння в збиранні овочу. Після цього молода капуста знову буде дешевшати.

Персики перед вихідними на ринку здешевшали майже вдвічі – зі 120 до 70 грн/кг. Фрукт масово завозили з Одеської області. В продажу також з’явилися перші кавуни з Азербайджану.

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