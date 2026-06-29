Один із головних імпортерів СПГ у Європі закликав відкласти заборону на газ з Росії

Іспанська система імпорту енергоносіїв робить постачання російського газу простішим, ніж у деяких інших країнах Європи.

Європеський Союз має відкласти заборону на імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ), інакше ризикує потрапити у "надмірну залежність" від США, повідомив керівник іспанського порту Більбао Іван Хіменес, пише газета Financial Times.

Заборона, яка охопить контракти на СПГ з 1 січня 2027 року, стала результатом багаторічних переговорів європейських політиків щодо повної відмови від російського викопного палива у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну.

Хоча основним джерелом газу для Іспанії залишаються трубопроводи з Алжиру, Росія забезпечила 27,8% іспанського газового постачання у травні, що на 58,5% більше, ніж рік тому.

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Як повідомила міністр енергетики Іспанії Сара Аагесен Муньос, заборону слід запровадити за планом. За її словами, збільшений імпорт "є тимчасовим, і ми розуміємо, що він пов’язаний із логістичними операціями в умовах мінливого та дуже волатильного цінового середовища".

Більшість російського експорту газу до Європи нині надходить у вигляді СПГ, що транспортується з родовища "Ямал" компанії "Новатек" у Сибіру. За даними Kpler, родовище "Ямал" експортувало 8,7 млн тонн СПГ за перші п’ять місяців 2026 року. Більбао був четвертим за популярністю європейським напрямком для цього палива після бельгійського Зеєбрюгге та французьких портів Монтой і Дюнкерк. Частина СПГ, імпортованого через Іспанію, Францію та Бельгію, постачається клієнтам за межами цих країн, зокрема німецькій компанії Sefe.

Постачання з Росії становили понад три чверті газового імпорту Більбао у 2024 році, але знизилися до 48% у 2025 році, згідно з даними порту. Падіння відбулося після оголошення про заборону та ширших зусиль ЄС щодо диверсифікації енергопостачання, зокрема в бік США. Американський імпорт становив 49% газових поставок Більбао у 2025 році. Втім, у період з січня по травень цього року імпорт російського газу знову зріс, досягнувши 59% від загального обсягу, тоді як частка США знизилася до 40%.

Хіменес виявився одним із небагатьох представників галузі, які публічно критикували заборону ЄС із моменту її ухвалення. За його словами, існує невизначеність щодо того, чи буде цей захід повністю реалізований.

"Я думаю, що зараз не час відмовлятися від російського газу, бо це може стати дуже проблемним питанням для Європейського Союзу", – сказав він.

Імпортери, ймовірно, намагатимуться завезти "якомога більше" газу до набуття заборони чинності, додав Хіменес. Він припустив, що президент США Дональд Трамп може продовжити тиск на Євросоюз, щоб зберегти заборону на російський газ, з огляду на те, що це збільшить американський експорт до Європи.

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