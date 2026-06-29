РФ атакувала підприємство у Дніпрі та маршрутку в Запоріжжі: є загиблі і поранені

У Дніпрі загинули п'ятеро людей, у Запоріжжі - троє.

Сьогодні РФ атакувала приватне підприємство у Дніпрі та маршрутне таксі у Запоріжжі, є загиблі та поранені. Про це повідомляють очільники Дніпропетровської та Запорізької ОВА Олександр Ганжа та Іван Федоров.

"Ранкова атака росіян на Дніпро обірвала життя чотирьох людей, десятьох поранено", - розповів він.

Згодом Ганжа заявив, що кількість поранених зросла до 21.

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"П'ятеро людей у тяжкому стані – це чоловіки 22, 33, 54, 58 і 59 років", - додав посадовець.

Пізніше він повідомив, що у лікарні помер тяжкопоранений чоловік. Таким чином кількість загиблих збільшилася до п'яти. 28 людей постраждали.

За його інформацією, через удар РФ понівечене приватне підприємство. На місці влучання працюють усі екстрені служби.

Варто зазначити, що о 10:26 в Повітряних силах повідомляли про рух швидкісної ціль на Дніпро.

Також сьогодні, за даними начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, військові армії РФ атакували безпілотником маршрутне таксі в Запоріжжі. Внаслідок атаки троє людей загинули, семеро дістали поранення.

Інші ворожі удари по Дніпропетровщині

23 червня армія РФ атакувала Кривий Ріг балістикою, внаслідок чого троє людей загинули, ще понад 20 постраждали. Ударом була пошкоджена промислова інфраструктура.

2 червня російська армія атакувала Дніпро. Найбільших руйнувань зазнала 4-поверхівка, людей діставали з-під завалів. Загалом через цей ворожий удар загинули 16 людей, 42 поранено.

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