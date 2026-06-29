У Білорусі заявили про готовність жорстко відповісти Україні у разі провокації

Білорусь відповість із застосуванням усього свого потенціалу, якщо Збройні сили України перетнуть її кордон. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Білорусі Ігор Секрета в інтерв’ю RT.
"Якщо кордон буде без дозволу або, так би мовити, агресивно перетнуто, ми відповімо, застосувавши весь наш потенціал", – сказав він.
За словами Секрети, українці знають про це.
Нагадаємо, що раніше білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що нещодавно він зустрівся з представниками президента України Володимира Зеленського. За його словами, характер війни миттєво зміниться, якщо втягнути в неї Білорусь.
Ретранслятори в Білорусі – важливі новини
Нагадаємо, що 19 червня президент України Володимир Зеленський вимагав, щоб Білорусь зупинила роботу ретрансляторів на своїй території, які координують російські атаки дронів по Україні. Він наголосив, що в іншому разі Україна зробить це самостійно через тиждень.
Пізніше Зеленський повідомив, що з 22 червня ретранслятори на території Білорусі припинили свою роботу. Він зазначив, що поки що невідомо, чи їх демонтували.
Прес-секретар Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що Росія все ще продовжує впливати на Білорусь. На її території фіксується нарощування військових інфраструктурних об’єктів.