У Білорусі заявили про готовність жорстко відповісти Україні у разі провокації

За словами заступника міністра закордонних справ Білорусі, українці знають про це.

Білорусь відповість із застосуванням усього свого потенціалу, якщо Збройні сили України перетнуть її кордон. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Білорусі Ігор Секрета в інтерв’ю RT.

"Якщо кордон буде без дозволу або, так би мовити, агресивно перетнуто, ми відповімо, застосувавши весь наш потенціал", – сказав він.

За словами Секрети, українці знають про це.

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Нагадаємо, що раніше білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що нещодавно він зустрівся з представниками президента України Володимира Зеленського. За його словами, характер війни миттєво зміниться, якщо втягнути в неї Білорусь.

Ретранслятори в Білорусі – важливі новини

Нагадаємо, що 19 червня президент України Володимир Зеленський вимагав, щоб Білорусь зупинила роботу ретрансляторів на своїй території, які координують російські атаки дронів по Україні. Він наголосив, що в іншому разі Україна зробить це самостійно через тиждень.

Пізніше Зеленський повідомив, що з 22 червня ретранслятори на території Білорусі припинили свою роботу. Він зазначив, що поки що невідомо, чи їх демонтували.

Прес-секретар Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що Росія все ще продовжує впливати на Білорусь. На її території фіксується нарощування військових інфраструктурних об’єктів.

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