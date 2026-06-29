Путін заявив про оточення Сил оборони на Бєлгородщині: у ЗСУ відреагували

Йдеться про населений пункт Старий Оскіл у Бєлгородській області.

В Угрупованні об'єднаних сил заперечили заяву кремлівського диктатора Володимира Путіна про те, що російські війська нібито беруть в оточення підрозділи Сил оборони в районі Старого Осколу.

Там відзначили, що цей населений пункт розташований на північному сході Бєлгородської області РФ. Водночас в Угруповуванні зазначили, що Сили оборони "лише працюють над просуванням до цього міста".

"Втім, переконані, що очільнику РФ боєздатність його військ відома краще, ніж нам, тож пропонуємо вважати бої за Старий Оскіл анонсом з його боку", – додали в пресслужбі Угруповання обʼєднаних сил.

Відео дня

Що цьому передувало

Нагадаємо, в неділю, 28 червня, Путін зробив низку заяв про нібито успіхи російських окупантів на фронті. Крім заяв про Старий Оскіл, кремлівський диктатор також дав сумнівну оцінку й щодо ситуації безпосередньо на лінії боєзіткнення. За його словами, армія РФ нібито наблизилася до міста Суми на 10 кілометрів. А в Лимані, на Донеччині, окупантам нібито залишилося "звільнити" 149 будинків із 11 тисяч.

Також Путін виступив на нараді, яка була присвячена забезпеченню паливом внутрішнього ринку Росії. На ній він вчергове заявив, що Україна нібито не може перемогти Росію на полі бою, а тому Київ перейшов до "терористичних дій". Водночас Путін визнав проблеми з паливом у РФ і обговорив шляхи стабілізації ринку.

Вас також можуть зацікавити новини: