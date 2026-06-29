Власник Nokia відродить культовий телефон 2010-х у сучасному виконанні

Це буде простий компактний телефон для дзвінків, інтернету та мультимедіа.

Корпорація HMD Global, якій належать права на бренд Nokia, готується повернути до життя одну з найпопулярніших бюджетних лінійок Nokia – Nokia Asha. На сайті виробника з'явилася згадка про смартфон HMD Asha 305.

Оригінальна Nokia Asha 305 вийшла у 2012 році. Вона працювала на платформі Nokia S40, була оснащена 3-дюймовим сенсорним екраном, 2-мегапіксельною камерою, 32 МБ ОЗП знімним акумулятором, слотом microSD та роз'ємом для навушників.

Нова версія, судячи з витоків, не буде прямим перевиданням старого пристрою. У сертифікації згадується LTE-модем, що вказує на підтримку мереж 4G та більш сучасну апаратну платформу. Це також свідчить про те, що пристрій, скоріш за все, належить до нового класу гібридних смартфонів – проміжних між кнопковими телефонами та повноцінними Android-пристроями.

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Схожий за форматом HMD Touch 4G вийшов минулого року. Незважаючи на сенсорний екран, пристрій працює на спрощеній "оперіційці" RTOS Touch замість Android і не підтримує встановлення додатків. Це простий компактний телефон для дзвінків і мультимедіа за ціною $50.

Дата виходу та остаточні характеристики HMD Asha 305 поки що не розкриваються.

Раніше HMD випустила аналог знаменитого смартфона Nokia Lumia 920. Він отримає сучасне "залізо", OLED-дисплей, потрійну камеру і буде доступний у яскраво-жовтому кольорі

За оцінками аналітиків, до кінця 2026 року багато брендів або підуть з ринку, або будуть змушені скоротити окремі продуктові напрямки через брак пам'яті. Так, колись популярні виробники ASUS і Meizu вже офіційно оголосили про вихід з ринку смартфонів.

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