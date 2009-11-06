Лукашенко приїхав до Івано-Франківська з молодшим сином Колею

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що пік захворюваності на грип в Західній Україні минув.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав сьогодні на нараді в Івано-Франківську з обласним штабом надзвичайної протиепідемічної комісії.

«По всіх областях Західної України є відчуття того, що пік епідемії вже пройшов. Наші завдання - закріпити результати і зробити все, щоб не допустити в майбутньому спалаху грипу», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

За словами Президента, це мають бути вакцинації, щоб не допустити другої, третьої хвилі захворюваності.

Президент запропонував утворити регіональні санітарні лабораторії, щоб адекватно реагувати на ситуацію.

За словами В.ЮЩЕНКА, приїзд його і Президента Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА засвідчує, «що ми з вами, і ми все зробимо для того, щоб оперативно вирішити ці проблеми».

В.ЮЩЕНКО наголосив, що з першого етапу епідемії грипу потрібно зробити уроки.

«Нам потрібно виходити з паніки, бо деякі дії були штучні або надумані. Ми маємо дати право на соло лікарям-фахівцям і не політизувати ситуацію», – сказав він.

За його словами, «трагедії нема, бо з цього виклику виходимо сильнішими». «Наш ворог – паніка і непрофесійні дії», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Він також повідомив, що два президенти приїхали не з порожніми руками. Сьогодні від них передадуть обласному штабу з ліквідації епідемії медикаменти та інші цінні речі, які роздадуть у лікарні.

У нараді беруть участь глава Секретаріату Президента України Віра УЛЬЯНЧЕНКО, міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО.

Президент Білорусі О.ЛУКАШЕНКО прибув до Івано-Франківської області зі своїм молодшим сином.