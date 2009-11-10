НАТО потрібні українські вертольоти в Афганістані

Провідні європейські країни зацікавлені у модернізації українських вертольотів у рамках участі держави у Багатонаціональній вертолітній ініціативі.

Про це в інтерв’ю УНІАН заявив голова правління Центру воєнної політики і політики безпеки Євген ШЕЛЕСТ, коментуючи візит в Україну делегації експертів Європейської оборонної агенції та компанії “Августа Вестланд” з метою оцінки можливості держави активізувати участь у програмі Багатонаціональної вертолітної ініціативи.

Є.ШЕЛЕСТ нагадав, що причиною появи цього проекту став, зокрема, аналіз ситуації у ході операції НАТО в Афганістані, де відчувається велика потребу у вертольотах.

“Незважаючи на те, що в країнах-членах НАТО нараховується більше, ніж 5 тис. гелікоптерів, в Афганістані відчувається їхня недостатня кількість. Одна з причин полягає у тому, що переважна більшість вертольотів, є застарілими. Вони були розроблені для участі в операціях на теренах Центральної Європи. Більшість з них не пристосовані для участі у таких складних операціях як операція в Афганістані, що проводиться в умовах високогір’я, високих температур та запиленого повітря”, - пояснив експерт.

У зв’язку з цим він констатував, що більшість вертольотів повинні бути модернізованими для роботи в Афганістані. Також екіпажі не підготовлені належним чином для того, щоб брати участь в операціях у таких умовах.

За оцінками експертів Центру воєнної політики та політики безпеки, участь України у цьому проекті, окрім позитивних для держави результатів у військово-технічній сфері, є важливою складовою залучення до розвитку європейських оборонних можливостей та інтеграції України до Європейського Союзу.

”Говорячи про українську вертолітну промисловість, можна стверджувати, що вона на технічному рівні дуже високоякісна. Це стосується і самих вертольотів, і системи модернізації, і системи їхнього обслуговування. Зокрема, Франція та Німеччина зацікавлені в модернізації наших вертольотів”, - заявив Є.ШЕЛЕСТ.

Як повідомляв УНІАН, 9-13 листопада в Україні з візитом перебуває делегація експертів Європейської оборонної агенції та компанії “Августа Вестланд”.

Метою візиту є вивчення можливостей підготовки в Україні іноземних екіпажів та фахівців з логістичного забезпечення вертольотів типу “Мі”, а також опрацювання питання доцільності створення в Україні навчального центру в рамках проекту Багатонаціональної вертолітної ініціативи.