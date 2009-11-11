Вітренко порахувала, що простій людині треба 106 років, щоб зібрати 2,5 млн

Центральна виборча комісія відмовила лідеру ПСПУ Наталії ВІТРЕНКО у реєстрації кандидатом на пост Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалене на сьогоднішньому засіданні ЦВК одноголосно.

ЦВК мотивувала своє рішення тим, що ПСПУ, яка висунула Н.ВІТРЕНКО кандидатом на пост Президента, внесла грошову заставу у розмірі 1964 грн. замість потрібних за законом 2,5 млн. грн.

Як заявила сама Н.ВІТРЕНКО членам ЦВК під час розгляду питання про її реєстрацію, 1964 грн. – це середня зарплата в Україні у вересні 2009 року.

«Відмовити мені і порушувати, а я підрахувала, 14 статей Конституції, - це з жодної точки зору не можна визнати нормальним у цивілізованій правовій країні. І ще з приводу суми застави: ми внесли 1964 грн. ... Ми підрахували, скільки потрібно років людині, яка одержує середню зарплату, щоб зібрати 2,5 млн. – 106 років», - сказала Н.ВІТРЕНКО.