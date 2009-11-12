Ющенка закликають допомогти людині, з якою він стояв на Майдані

Лідери «Всеукраїнських народних зборів» закликають Президента України Віктора ЮЩЕНКА відмовитися від підтримки лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА та зробити все, аби на президентських виборах перемогла Юлія ТИМОШЕНКО.

Про це йшлося сьогодні під час прес-конференції в УНІАН.

Зокрема, голова Всеукраїнського об’єднання «Вітчизна» Вілен МАРТИРОСЯН підкреслив, що «Всеукраїнські народні збори», це те утворення, якому народ повинен вірити. При цьому, за його словами, сьогодні «настав час дати керувати людині, у якої в грудях серце, а не камінь, людині, котра насправді буде піклуватися про простих людей». За його словами, сьогодні “нечистоплотні будь-яким засобами намагаються очорнити” прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО. «Віктор Андрійович переконливо прошу Вас. Ви переконалися, що Вам не стати Президентом, то ж зробіть, щоб Ваш соратник став Президентом. Допоможіть людині, з якою разом стояли на Майдані, і яка зараз здатна об’єднати Україну», - сказав В.МАРТИРОСЯН.

В свою чергу, голова громадсько-політичного об’єднання «Справедлива Одеса» Дмитро СПІВАК відзначив, що в Україні йде процес під назвою «державний саботаж». На його думку, саботаж стосується «усіх планомірних і наступальних дій єдиного легітимного і працюючого органу – Кабінету міністрів». «Цей саботаж має своєю ціллю – впровадження в суспільство страху, невпевненості у завтрашньому дня, паніки та агресії. Ціль одна - політично знищити прем’єр-міністра», - сказав Д.СПІВАК. Він переконаний, що все це справа рук «заклятих друзів» - В.ЮЩЕНКА та В.ЯНУКОВИЧА, які «разом зі своїм обслуговуючим персоналом, в тому числі, із числа кандидатів на посаду Президента, створюють ситуацію, яка веде до економічної та соціальної розрухи».

В свою чергу, координатор Всеукраїнських народних зборів, народний депутат України Сергій СОБОЛЄВ (БЮТ) повідомив, що це утворення об’єднує понад 3 тис. громадських організацій по всій Україні. «Мета об’єднання - сформувати ключові засади та принципи, які б давали можливість в подальшому такому пласту об’єднань громадян мати своє місце і реально впливати на формування громадянського суспільства і на громадське життя в державі», - заявив він. На його переконання, той факт, що прем’єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО була безпосереднім учасником установчого форуму «Народних зборів», і те, що на найближчих засіданнях Кабінету міністрів будуть прийняті відповідні нормативні акти, свідчить про те, що це не є тимчасова акція під президентські вибори, а - довгострокова перспектива створення і розвитку громадянського суспільства.