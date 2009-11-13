У ЄЦ вважають, що держгарантії під кредити має давати ВР

Рішення про надання державних гарантій на закупівлю медичного обладнання на мільярди гривень має прийматися Верховною Радою і визначатися законом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії “Єдиний Центр”, про це заявив перший заступник голови партії, народний депутат Віктор ТОПОЛОВ.

“Ні Кабінет міністрів, ні Президент не повинні розпоряджатися такими значними коштами у ручному режимі”, – зазначив він, коментуючи конфліктну ситуацію з наданням держгарантій на придбання медобладнання і медикаментів.

В.ТОПОЛОВ нагадав, що цього року у державному бюджеті на охорону здоров`я передбачено 33 млрд. грн. «Водночас Кабмін розпорядився надати держгарантії на суму в дві третини річних видатків на медицину. Лише «Укрмедпостач» і «Укрвакцина» одержали гарантії на 19 млрд. гривень», - зазначив В.ТОПОЛОВ.

На його думку, сьогодні закупівля обладнання, необхідного для боротьби з епідемією грипу та ГРВІ, стала заручником особистого конфлікту двох кандидатів у президенти. Тому, вважає депутат, саме парламент має зайняти прагматичну позицію і вирішити, що, як і коли потрібно купувати і як чином має бути профінансовано ці закупівлі. “Загалом саме Верховна Рада має приймати рішення про суми, під які надаються державні гарантії, їх адресатів і спосіб використання коштів”, – заявив він.

Такий підхід, вважає В.ТОПОЛОВ, запобігатиме використанню держгарантій для особистого збагачення нечистих на руку чиновників, адже вже відомі непоодинокі випадки, коли надані держгарантії перетворилися на державний борг.

«Подальше зростання державного боргу через непродумані або корисливі дії створюють серйозну загрозу фінансовій стабільності в державі. Цього року обсяг внутрішніх і зовнішніх зобов’язань уряду встановлено на рівні 88,9 млрд. бюджетних гривень. Перед прийняттям рішення, яке призведе до перевищення цієї суми, треба зважити всі ризики», - наголосив В.ТОПОЛОВ.