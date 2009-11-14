НРУ розколовся через Тимошенко

Харківська обласна організація Народного руху України вийшла зі складу Руху.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ХОО НРУ, рішення про це було ухвалене 13 листопада на позачерговому засідання проводу облорганізації, який розглядав питання «Про поточну ситуацію в Харківській обласній організації НРУ».

За інформацією прес-служби, в ході обговорення, зокрема, зазначалося, що «центральне керівництво Руху не дослухалося до думок, викладених в ухвалі попереднього розширеного проводу ХОО НРУ від 1 листопада ц.р. щодо відмови підтримки Рухом кандидата у президенти Юлії ТИМОШЕНКО на користь Віктора ЮЩЕНКА. Натомість керівництво партії продовжує згубну політику щодо переорієнтації Народного Руху України з національно-демократичних засад на суто меркантильні та ліво-популістські засади на користь БЮТу та ВО «Батьківщина».

В результаті обговорення провід Харківської облорганізації НРУ, як представницький керівний орган «рухівців» Харківщини, «прийняв ухвалу про вихід Харківської обласної організації НРУ з Народного Руху України», сказано у повідомленні.

У прес-службі також зауважили, що 14 листопада 2009 р. голова Харківської обласної організації НРУ Анатолій СЕМЕНЧЕНКО склав із себе повноваження голови організації і вийшов з лав Народного Руху України. Таку заяву А.СЕМЕНЧЕНКО, який понад 15 років був незмінним головою цієї організації, направив до Центрального проводу НРУ.

Аналогічні заяви про вихід з лав Народного Руху України також зробили більшість членів проводу ХОО НРУ, які напередодні на позачерговому засіданні проводу проголосували за вихід Харківської обласної організації НРУ з Народного Руху України.

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада 2009 р. провід Харківської обласної організації НРУ прийняв ухвалу, у якій засудив рішення з’їзду НРУ підтримати на президентських виборах прем’єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО і виступив за підтримку чинного Президента В.ЮЩЕНКА.

Як заявив 4 листопада на прес-конференції А.СЕМЕНЧЕНКО, провід облорганізації НРУ вважає, що таке рішення з’їзду НРУ є помилковим, оскільки національно-демократичні сили України «не уповноважували Рух висувати Ю.ТИМОШЕНКО єдиним кандидатом у президенти України». Харківський Рух заявив про підтримку на президентських виборах 2010 р. кандидата в Президенти України В.ЮЩЕНКА, який, на думку «рухівців», «на сьогодні реально відстоює українські національні і демократичні цінності, що задекларовані у програмних документах Руху». Провід ХОО НРУ також вирішив, що окремі члени Руху, а також районні та міські організації, які входять до складу Харківської облорганізації НРУ, на нинішніх виборах «з підтримкою іншого кандидата в президенти можуть визначатися самостійно».