ПР і БЮТ мають намір долати вето Президента

Фракції Блоку Юлії Тимошенко та Партії регіонів проголосують за подолання вето Президента на закон щодо виділення 1 млрд. грн. на боротьбу з грипом.

Як передає кореспондент УНІАН, перший заступник керівника фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ в інтерв’ю журналістам зазначив, що «логічно буде подолати вето Президента на даний закон».

«Наша фракція дотримується саме такої точки зору», - додав він.

У свою чергу, член фракції БЮТ Сергій СОБОЛЄВ в інтерв’ю журналістам також наголосив, що “бютівці” проголосують за подолання вето. За його словами, розгляд цього питання має відбутися цього тижня.

У складі обох фракцій понад 300 народних депутатів, голосів яких буде достатньо для подолання вето Президента.

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада Верховна Рада внесла зміни до держбюджету на 2009 рік, якими передбачено збільшити на 1 млрд. грн. кошти Резервного фонду з метою спрямування їх на профілактику і лікування хворих на грип.

11 листопада Президент заявив, що має намір ветувати закон про виділення 1 млрд. грн. на подолання епідемії грипу, оскільки Національному банку України “нема звідки узяти” цих коштів.

Глава держави зауважив, що гроші на фінансування боротьби з епідемією грипу мають бути бюджетними, а не друкуватися Національним банком.

16 листопада Президент повернув зі своїми пропозиціями закон “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2009 рік” для повторного розгляду Верховною Радою.