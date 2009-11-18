У БЮТ - своя версія, чому Литвин пішов у відпустку

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН на час виборчої компанії пішов у відпустку, аби уникнути подальших маніпуляцій у справі вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні журналістам висловив перший заступник голови фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

За його словами, останнім часом здійснювався тиск на В.ЛИТВИНА з боку Генеральної прокуратури та Секретаріату Президента.

«Йде тиск на спікера з цими показами ПУКАЧА, яких ніхто не бачив і не читав. Це політичний шантаж, на який спікеру доводиться саме так реагувати», - сказав А.КОЖЕМ’ЯКІН.

Він зауважив, що голова ВР пішов у відпустку, аби такими спекуляціями не був знищений його імідж та не був понижений його рейтинг.

«Він пішов, аби його рейтинг і його імідж не був понижений за рахунок усіх цих інформацій по справі Гонгадзе. Тому він і пішов, бо розуміє, що як тільки він щось робить по регламенту, то одразу ж з’являється в деяких ЗМІ інформація про ПУКАЧА і про його покази», - сказав депутат.

При цьому, за словами А.КОЖЕМ’ЯКІНА, згодом звинувачувальні заяви робить і Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

«Це тиск, це маніпуляція, на яку доводиться пану ЛИТВИНУ реагувати», - сказав народний депутат.