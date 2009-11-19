Яценюк думає, що у грудні Тимошенко врятує лише диво

Відставка Кабінету міністрів зараз вигідна в першу чергу прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО, яка таким чином зможе уникнути відповідальності за непрофесійні дії її команди.

Про це сказав кандидат на пост Президента України Арсеній ЯЦЕНЮК на прес-конференції в Сумах.

Як повідомили УНІАН в прес-службі А.ЯЦЕНЮКА, він наголосив, що «уряду, який останні місяці тримається виключно за рахунок кредитів МВФ, зараз вигідно піти у відставку, щоб не нести відповідальності за свою діяльність». «Вона» взяла 12 мільярдів доларів у МВФ - це на кожен місяць по мільярду доларів. Зарплати, пенсії, гроші за газ платилися з кредитів МВФ. Зараз гроші закінчилися», - наголосив А.ЯЦЕНЮК. За його словами, на грудень коштів немає. Він наголосив, що «в грудні тільки диво врятує уряд – тобто якщо він знову десь візьме кредит».

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що на грудень урядові не вистачає близько 24 млрд. грн. За його словами, в такій ситуації «відставка зараз вигідна, насамперед, прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО, яка таким чином і зможе уникнути відповідальності за непрофесійні дії її команди й отримає змогу знову скаржитися, що не встигла навести в країні лад». «МВФівських грошей вже немає, Нацбанк вже не друкує», - додав він.

За його словами, якщо відбудеться відставка і «прийде новий технічний уряд», то з’ясується, що «в казні пусто, ПДВ не відшкодовано, бюджетна дірка - двадцять з гаком мільярдів гривень, кредитів ніхто не дає, зарплату платити треба». Він зазначив, що тоді «талановита Юлія Володимирівна» заявить: «Бачте, я ж вам казала. Оце якби я була, то всім би все заплатили. А мене ж знову зняли».