У ЄЦ просять припинити спекуляції навколо ринкового збору

Політикам потрібно припинити спекуляції довкола ринкового збору.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії “Єдиний Центр”, про це заявила член президії партії Людмила ДЕНИСЮК.

«Будь-які заяви політиків про ліквідацію ринкового збору є лише виборчою технологією. Таким чином вони намагаються заручитися підтримкою підприємців, які працюють на ринках. Потрібно припинити спекуляції довкола ринкового збору і дати спокійно працювати як підприємцям, так і місцевій владі», - наголосила вона.

Політик зазначила, що прем’єр-міністр замовчує те, що у Верховній Раді вже пройшов перше читання урядовий законопроект «Про місцеві податки і збори». Ним, зокрема, передбачається скасувати ринковий збір та замінити його ринковим податком, що передбачає плату не за торгове місце, а за кожен метр земельної площі за ставкою у 20-200 разів більшою, ніж нинішня ставка ринкового збору.

Л.ДЕНИСЮК вважає, що таке непомірне податкове навантаження призведе до безробіття значної кількості підприємців, для яких торгівля на ринку є єдиною можливістю прогодувати свої сім’ї.

На її думку, не варто забувати й того, що серед усіх місцевих податків та зборів ринковий збір є найбільшим за обсягом серед надходжень до місцевих бюджетів. Так, у Рівному він становить 84% надходжень, а у Чернівцях у 2009 році питома вага ринкового збору в структурі місцевих податків і зборів становить майже 96%.

Член президії “Єдиного Центру” переконана, що заявляючи про скасування ринкового збору, уряд мусить визнати, що це призведе до збільшення субсидій з державного бюджету до місцевих. “А грошей там немає навіть на найнагальніші потреби”, - підкреслила вона.

Тому “Єдиний Центр” закликає не створювати паніки в рядах представників місцевого самоврядування та ринкових підприємців. До питання зміни податків і зборів треба підходити, керуючись холодною логікою господарника, а не використовувати цю тему як політичний піар”, – сказала Л.ДЕНИСЮК.