У Ющенка кажуть, що від диктату Кремля програють Росія, Україна і ЄС

Якщо російська сторона не прийме зауваження до газових контрактів Ющенка, то вона зазнає економічних втрат. Таку думку висловив представник Президента України з міжнародних питань Богдан Соколовський. Він переконаний, що російська сторона повинна обов’язково прислухатися до позиції України, якщо вона хоче продовжити рівноправне партнерство.

«Логіка зводиться до того, що на базі економічно- та ринково обґрунтованих підходів можна забезпечити співробітництво в газовій сфері на середню й довгу взаємовигідну перспективу, але якщо цього не буде, а буде диктат з боку «Газпрому» та Кремля, то економічних втрат зазнають і Україна, і Європа, і Росія», - говорить Соколовський.

Він наголосив, що Віктор Ющенко, пропонуючи російській стороні внести зміни до газових контрактів, керувався, в першу чергу, захистом українських національних інтересів: «Президент вкотре в офіційному порядку пропонує внести зміни у контракти, про які він говорив, починаючи з січня цього року. Такі зміни в повному обсязі підтримуються господарюючим суб’єктом на українському ринку газу – НАК «Нафтогаз України», усіма експертами».

Водночас Соколовський називає позицію уряду незрозумілою,бо Тимошенко виконує те, що їй каже керівництво іноземної держави та «Газпром», а не український Президент. «Тимошенко не захищає національні інтереси», - підкреслив Соколовський