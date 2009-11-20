Литвин: поки немає нового прем'єра, не треба чіпати старого

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН критично ставиться до ідеї розгляду у парламенті питання про відповідальність Кабінету міністрів і призначення «технічного» уряду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це він сказав учора на прес-конференції у Вінниці, відповідаючи на запитання журналістів про його позицію щодо можливого розгляду у парламенті згаданого питання.

За словами спікера, якщо питання про відповідальність уряду буде внесено на розгляд Верховної Ради, то «при його розгляді я обов`язково буду присутній у сесійній залі, і як голова Верховної Ради забезпечу, щоб не було політики, а був абсолютно професійний підхід до розгляду цієї проблеми».

Голова ВР повідомив, що він ознайомлений з інформацією про зібрану кількість підписів, необхідну для внесення цього питання до порядку денного, але, за його словами, станом на 20-ту годину 18 листопада такі пропозиції до нього не надходили.

При цьому В.ЛИТВИН заявив, що він є прихильником того, аби «розв`язувати проблеми по мірі їх надходження».

Говорячи у цьому контексті про свою особисту позицію та позицію фракції Блоку Литвина, керівник парламенту зазначив: «Перш ніж вносити цю пропозицію, треба відповісти на запитання: а що далі? Який подальший сценарій? Чи буде в Україні взагалі уряд?».

«Я вважаю, що немає потреби допомагати реалізовувати передвиборчий хід тієї чи іншої політичної сили, того чи іншого кандидата у Президенти. Якщо ініціатори ставлять це питання, то вони, очевидно, повинні обґрунтувати свою позицію і викласти власне бачення подальшого розвитку подій не тільки у Верховній Раді, але й у виконавчій владі», - заявив В.ЛИТВИН, додавши: «Ми повинні виходити з того, що буде з країною, бо виборами життя не закінчується».

На прохання журналістів В.ЛИТВИН висловив свою позицію щодо можливості формування так званого «технічного» уряду у разі відставки нинішнього, який би діяв до формування новообраним Президентом нового складу Кабміну, як це пропонують деякі політичні сили.

«Конституція України, законодавство та Регламент Верховної Ради не передбачають «технічного» уряду. Покажіть мені для початку «технічного» прем`єр-міністра, і потім – у нас же не «технічна» країна», - сказав він.

Крім того, керівник парламенту наголосив, що новообраний Президент не призначає новий склад уряду, й ініціаторам цього процесу треба було спочатку ознайомитися із законодавством.

В.ЛИТВИН нагадав, що неодноразово пропонував ініціаторам розгляду питання про відповідальність уряду запропонувати свою конфігурацію парламентської коаліції і конкретну кандидатуру на посаду прем`єр-міністра, і лише після цього порушувати питання про відповідальність. Саме такий підхід був би відповідальним, враховуючи складну соціально-економічну та політичну ситуацію, додав він.

В.ЛИТВИН також наголосив, що у разі відставки нинішнього уряду і подальшого перебування його членів у статусі виконувачів обов`язків бюджет на наступний рік не буде ухвалений. Тим паче, додав керівник парламенту, що уряд «і зараз не зацікавлений у прийнятті бюджету». Підтвердженням цього, за словами В.ЛИТВИНА, є урядова постанова про порядок розподілу видатків на 2010 рік, яка «грубо порушує Бюджетний кодекс, Конституцію та закони».